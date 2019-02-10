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      Тотальне блюзнірство: про роль Віталія Захарченка у виставі "Порошенко проти Медведчука"

      Чесна політика 179 Читать новость на русском

      Знято арешт з активів Віталія Захарченка – одіозного чиновника уряду Януковича, напряму причетного до застосування насильства проти майданівців. Він далеко не перший, хто уник відповідальності за влади Порошенка, але саме порятунок Захарченка виглядає як знущання. Адже за ним ховається схема, за якою всю Україну пошили у дурні.

      112 канал – у "потрібних руках"

      Віталій Захарченко, ще один чиновник Януковича, екс-міністр внутрішніх справ і один з найбільш одіозних соратників засудженого екс-президента, домігся перемоги. Мабуть, скоро можна буде назбирати цілий уряд Януковича, який уник відповідальності за влади Порошенка. У такому "уряді" є місце і Злочевському, і Бойко, і Лукаш, і Колобову, і Богатирьовій, і Ставицькому.

      Але саме порятунок Захарченка, який напряму причетний до застосування насильства проти майданівців, виглядає як тотальне блюзнірство.

      Адже за зняттям арешту з активів Захарченка проглядається розмін, укладений попередньою та нинішньою владою щодо каналу 112.

      Дивіться також: Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка

      Канал 112 свого часу створювався оточенням Захарченка, але потім відбулася Революція Гідності і довгі роки його не могли прилаштувати до "потрібних рук". У 112 регулярно виникали проблеми з законом – у нього не було чіткого кінцевого бенефіціара, що є порушенням закону.

      Каналом володіли кілька офшорок, які, в свою чергу, володіли один одним. Крім того, канал не отримував ліцензії для всеукраїнського мовлення: це був пакет з 5 регіональних ліцензій, які об'єднали під одним брендом.

      До того ж, будь-які намагання Нацради розглянути питання про непродовження каналу 112 ліцензій блокувалися керівництвом цього органу з посиланням на міфічний лист СБУ.

      Захарченко
      За зняттям арешту з активів Захарченка – тіньова домовленість щодо каналу 112

      Але наприкінці 2018 року стали проступати контури домовленості: у 112 з'явився власник, який оголосив про свої права публічно – права рука Віктора Медведчука та депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак. З моментом приходу Козака на канал він чітко спрямував політику 112 на обслуговування інтересів БПП. Так само сталося з ще одним каналом, який прибрав до своїх рук Медведчук з Козаком – NewsOne.

      Медведчук
      Медведчук з Козаком прибрали до рук канали 112 та NewsOne

      Імітація протистояння Банкової та Медведчука

      Можливо, ви здивуєтеся, як таке може бути, що два політики з протилежних флангів вступили в змову? Адже Порошенко декларує, що тільки він може протистояти Путіну, а Медведчук – член родини російського президента, його кум та власник родовищ у Росії.

      Все дуже просто. Протистояння Банкової і Медведчука – це вистава. Саме за чинної влади Медведчук відновив вплив на українську політику та бізнес, якого він не мав ні в часи Януковича, ні тим більше в часи Ющенка.

      Саме за чинної влади Медведчуку відкривають усі двері: пов'язаний з ним бізнес став контролювати 40% ринку дизеля та автомобільного газу, а підконтрольний Банковій Антимонопольний комітет віддав кумові Путіна власність "Роснефти" та "Транснефти", яка залишилася в Україні – заправочні комплекси та нафтопродуктопровід.

      Філатов
      Олексій Філатов – заступник голови АП, який фактично контролює і АМКУ

      До слова, Антимонопольний комітет фактично контролюється заступником глави Адміністрації президента Олексієм Філатовим. І саме за чинної влади СБУ, підконтрольна президенту, провела зачистку ринку енергоносіїв, створивши проблеми конкурентам Медведчука.

      Домовленості влади і Медведчука стали надто яскраво проявлятися під час висвітлення каналами 112 та NewsOne форуму з висунення чинного президента на другий термін.

      Але оскільки така співпраця Банкової та Медведчука стала виглядати аж надто непристойно, їм треба було імітувати протистояння.

      Луценко
      За допомогою ГПУ Луценка створюють видимість протистояння Банкової і Медведчука

      Для цього було розіграно виставу з порушенням головним кумом країни – Юрієм Луценком – кримінальної справи проти Медведчука за статтею про державну зраду у зв'язку з його висловлюваннями на політичному форумі.

      Учасники спектаклю отримують задоволення і тримають всю країну в дурнях: 

      1. Влада переключає увагу з конкретного грошового схематоза на безперспективну кримінальну справу.
      2. У медіа розганяють сигнал, що "ось, нарешті прихопили Медведчука!"
      3. А Медведчук в очах свого проросійського виборця постає як головний ворог Порошенка. 

      Читайте також: Чим завершиться кримінальна справа проти Медведчука?

      Розплата за "правильні рішення" 

      Третім учасником цього спектаклю, окрім Порошенка і Медведчука, виявився Захарченко, який віддав канал у потрібні руки. А зняття арешту з його активів – це розплата за правильне рішення.

      Писанець
      Віталій Писанець – суддя, який зняв арешт з активів Захарченка і "джин бажань" Порошенка

      Зверніть увагу на одну малопомітну деталь – хто ще приймав "правильні" рішення. Зокрема, про зняття арешту з активів Захарченко. Це суддя Печерського суду Віталій Писанець. Він – своєрідний "джин бажань" Петра Порошенка.

      У попередньому випуску "Чесної політики" дивіться, як люди Порошенка беруть під контроль Вищу раду правосуддя

      Ще три роки тому суддя Писанець працював на посаді судді далекого Свердловського районного суду Луганської області. Цей район межує з Росією і зараз там хазяйнують банди так званої ЛНР. І ось в 2015 році президент Порошенко з панського плеча переводить суддю Писанця не в якийсь іншій заштатний суд, де не вистачає кадрів – а у нас в країні десятки судів, де немає жодного (!) судд). Ні, Порошенко переводить Писанця в найбільш "козирний" суд України – Печерський.

      І суддя Писанець на новій посаді приймає багато цікавих рішень:

      • Він відмовляє в заочному суді над Клюєвим.
      • Він допомагає провернути суддівську "карусель" з зняттям соратника Януковича Юрія Іванющенка з міжнародного розшуку.
      • Він закрив всі питання для Захарченко.

      При цьому суддя залишається безкарним. Чому? Все дуже просто. Писанець – звичайний "ручний" суддя Банкової.

      Тому, коли ми чуємо в політичній рекламі про "Остаточне прощавай Росії", я вас прошу пам'ятати про все почуте і прочитане щодо домовленостей навколо Медведчука та Захарченка. І не робити помилок на виборах.

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      Автор: Сергій Лещенко
      Теги: Юрій Луценко Чесна політика Відеоблоги Віталій Захарченко ЗМІ Віктор Медведчук Петро Порошенко Печерський суд Києва
      Джерело: 24 канал
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