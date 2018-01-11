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Чи може поліція карати водіїв, які перевищать швидкісні обмеження

09:19, сьогодні 1409 Читать новость на русском

З 2018 року уряд України обмежив швидкість руху автомобілів у містах до 50 кілометрів на годину. Кажуть, це має значно знизити рівень смертності і травматизму на дорогах. Але влада забула про саму поліцію: жодних інструментів контролю швидкісного режиму досі немає. Тож штрафів водіям поки не варто чекати.

На не регульованих пішохідних переходах швидкість авто повинна бути не більшою за 50 кілометрів на годину. Однак активіст Андрій Климчук вирішив перевірити, чи порушують це правило водії.

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"В середньому, десь 60 кілометрів на годину. Але порушують, є й 70 також. Для деяких ділянок дороги це нормально, зокрема, де регульований наземний перехід. Але там, де не регульований – швидкість повинна бути менша", – зазначив менеджер кампанії "За безпечні дороги" Андрій Климчук.

Активіст разом з однодумцями рік боролися за зменшення ліміту швидкості з 60 до 50 кілометрів на годину, адже у всій Європі це вже норма. В Україні відповідний закон таки прийняли, але лише наприкінці 2017 року. Однак попри те, що нові правила дорожнього руху вже діють, виявляється, що патрульні поліцейські не можуть перевірити, чи порушують їх водії.

Інспектор не може регулювати це, бо в нього немає приладів. Вони мають проходити сертифікацію і таких приладів, на жаль, наразі немає,
– зазначив інспектор патрульної поліції Станіслав Ракул.

Окрім цього, швидкість зменшили, а штрафи залишилися тими ж. Тому поки водіям доведеться платити 510 гривень за порушення. Хоча у Кабміні пропонують змінити суму покарання до 3,4 тисячі гривень.

Читайте також: Як каратимуть водіїв, які їздитимуть швидше 50 км/год по місту

У департаменті повідомили, що лише почали готуватися до вимірювань. Чиновники зазначають, що власники машин самі повинні контролювати швидкість. Водії до цього ставляться не однозначно. Одні впевнені, що такі зміни збільшать аварійність на дорогах, інші ж переконані, що так зменшаться затори.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Поліція Нові правила дорожнього руху Штрафи
Джерело: 24 Канал
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