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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чи піде з посади Аваков після трагедії з застреленим хлопчиком: думка фахівця

      1049 Читать новость на русском
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / Getty Images

      У вимогах до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова через трагедію з застреленим поліцейськими хлопчиком більше політичних мотивів, ніж намагання встановити справедливість. Тому лише парламентські вибори вплинуть на зміну міністра внутрішніх справ.

      Таку думку у коментарі 24 каналу висловив політичний експерт Володимир Фесенко.

      Читайте також: Вбивство 5-річного хлопчика: голова поліції Київщини йде у відставку

      Він нагадав – відставку чи звільнення Авакова намагалися спровокувати останні 3-4 роки. У наслідку – ніякої відставки не відбулося.

      Реальна зміна міністра внутрішніх справ відбудеться тільки після парламентських виборів. Навіть якщо він сам напише заяву про відставку, як ми побачили по історії з відставкою Гройсмана – це ще нічого не означає. Хоча, у Верховній Раді за цієї ситуації може і знайтись багато голосів за відставку Авакова. Але найбільш вірогідний варіант – міністр поміняється після парламентських виборів,
      – впевнений Фесенко.

      Він додав, що суспільство справедливо вбачає у трагедії загибелі хлопчика відповідальність Авакова. Вона є, бо реформа поліції загальмувала. Послаблені вимоги, зокрема дисциплінарні, до поліцейських. Є проблема з корупцією, і з подібними ситуаціями. Наводити лад в новій поліції потрібно. Однак це не стане причиною відставки Авакова.

      Що відомо про вбивство хлопчика поліцейськими?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. У дитину стріляли двоє п'яних поліцейськихЇх вже затримали.

      Підозрювані переконували, що хлопчик прослизнувся і впав. Але медики виявили кулю в черепі. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів лікарі не давали через критичний стан хлопчика. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.

      У Києві активісти та всі небайдужі вийшли на акцію протесту під будівлю Міністерства внутрішніх справ. Обурені протестувальники хочуть дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Арсен Аваков Новини України Поліція Новини політики Жертви Діти і неповнолітні Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
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