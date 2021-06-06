Обычная ходьба – сколько бы шагов вы ни сделали – очень слабо влияет на ваш вес. Жиросжигание происходит только в определенной пульсовой зоне, которой мы не достигаем, просто передвигаясь пешком.

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При ходьбе калорий тратится очень мало – все израсходованные за 10 тысяч шагов (а это час-полтора ходьбы) калории полностью вернутся с первым же приемом пищи.

Поэтому я сняла для вас тренировку на все тело. Очень простую.

Она идеально подойдет:

тем, у кого большой вес;

девушкам возраста 50-55+;

тем, кому противопоказаны прыжковые нагрузки;

тем, у кого есть проблемы с коленями.

Короткая тренировка заменит ходьбу / Фото Pixabay

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Для тренировки вам нужны только стул, небольшая подушечка и гантель (можно заменить на бутылку с водой или пакет с крупой).

Как выполнять упражнение: