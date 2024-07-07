Сам чоловік після нападу втік, проте за описом свідків його швидко знайшли правоохоронці. З собою він мав заплямований ніж.

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Напад на перехожих

Близько опівночі 7 липня у поліцію надійшло повідомлення про те, що на проспекті Перемоги невідомий чоловік кидається на людей з ножем. На місце одразу прибув поліцейський наряд.

Заявник пояснив, що компанія людей, повертаючи додому, біля підʼїзду зустріла чоловіка, який почав на них кидатися з ножем, одного поранив та втік у невідомому напрямку. Поліцейські викликали на місце медиків, які в подальшому госпіталізували пораненого,

– розповіли правоохоронці.

Патрульні опитали свідків та отримавши прикмети нападника почали обстежувати територію. Всього за кілька хвилин екіпаж виявив чоловіка, що підпадав під опис. Окрім цього, на його одязі були плями бурого кольору.

Під час поверхневої перевірки в кишені шортів громадянина, поліцейські виявили ніж зі слідами рідини, схожої на кров. Чоловіка затримали, а на місце прибула слідчо-оперативна група.

Чоловіка, що нападав на людей у Чернігові, затримали / фото поліції

До слова, нещодавно поліція оголосила у розшук бізнесмена Артака Алояна. У ніч на 15 червня він жорстоко побив двох жінок на АЗС міста Василькова. Чоловік втік з місця, попутно вкравши телефон однієї ж жінок. Відповідний інцидент потрапив на камери.

