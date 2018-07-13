Чоловіку, який знімав порно з 8-місячною донькою, оголосили про підозру

28-річному уродженцю Житомирської області, який використовував 8-місячну доньку для порнографічних фотографій, оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

Зловмисник імітував сексуальне насильство над своєю 8-ми місячною донькою та знімав це на фотокамеру. Далі фотографії чоловік розповсюджував у мережі за допомогою yandex.ru.

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Чоловіку оголосили про підозру у розповсюдженні порнографічних зображень, що містять дитячу порнографію.

Також чоловіка можуть притягнути до відповідальності за ще однією статтею –розпусні дії, вчинені щодо малолітньої дитини батьком.

Про викриття чоловіка на злочині стало відомо 12 липня.