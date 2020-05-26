Чому ми "зависаємо" в телефоні і чи треба з цим боротися: поради психотерапевтки

Люди все більше і більше часу проводять в телефоні, і менше – в соціумі. В час карантину ситуація загострилася. Натомість, сьогодні і досі не існує поняття залежності від соцмереж, попри те, що цю тему часто обговорюють.

То чи потрібно взагалі боротися із довгим перебуванням у соцмережах, і як визначити причину такої "залежності" – в ефірі 24 каналу у програмі "Ранок" розповіла лікарка-психіатр, психотерапевтка Аліна Шумак.

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Чому люди багато часу проводять в телефоні

Передовсім, підкреслила психотерапевтка, соцмережі – це легкий варіант здобути дофамін.

"Людина, виконуючи просту дію, відкриваючи соцмережі, отримує певне позитивне підкріплення. Відчуває себе приналежною до суспільства, не самотньою в цей момент. Таким чином ця звичка може закріплюватися. Тобто ми отримуємо дуже простий спосіб відчути позитивні емоції. Чому б тоді туди не звертатися кожного разу?", – пояснила лікарка.

Соціальний детокс

На думку Аліни Шумак, челенджі для меншого використання телефону, або так званий соціальний детокс, направлені на те, щоби формувати звичку отримувати позитивне підкріплення, соціальне задоволення складнішим шляхом.

"І чим довше ми закріплюємо цю звичку – наприклад, йти спілкуватися з друзями – тим успішнішим буде відрив від соцмережі", – зазначила психотерапевтка.

Однак, вона наголосила, що люди тяжіють до того, щоб зберігати енергію і робити приємні речі якомога простіше. Відтак, на її думку, звичка "сидіти в телефоні" буде повертатися.

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Важливість формувати баланс

Аліна Шумак переконана, що зважаючи на те, скільки роботи і спілкування сконцентровано в телефоні – повністю його виключити буде проблематично. Натомість, знайти баланс – непогане рішення.

"Мені здається, важливим є баланс між тим, як багато часу ми проводимо в телефоні і в суспільстві. В принципі, непогано було б випрацювати цей баланс для себе", – пояснила лікарка.

Вона додала, що для випрацювання балансу кожному треба підійти індивідуально.

Зауважимо, що в час карантину варто зменшити кількість соціальних контактів, тому збільшення зустрічей з друзями замість користування телефоном – наразі не один з найкращих варіантів.

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