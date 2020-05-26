Почему мы "зависает" в телефоне и надо ли с этим бороться: советы психотерапевта

Люди все больше и больше времени проводят в телефоне, и меньше – в социуме. Во время карантина ситуация обострилась. Зато сегодня до сих пор не существует понятия зависимости от соцсетей, несмотря на то, что эту тему часто обсуждают.

Так нужно ли вообще бороться с долгим пребыванием в соцсетях, и как определить причину такой "зависимости" – в эфире 24 канала в программе "Утро" рассказала врач-психиатр, психотерапевт Алина Шумак.

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Почему люди много времени проводят в телефоне

Прежде всего, подчеркнула психотерапевт, соцсети – это легкий вариант получить дофамин.

"Человек, выполняя простое действие, открывая соцсети, получает определенное положительное подкрепление. Чувствует себя принадлежащим к обществу, не одиноким в ​​этот момент. Таким образом эта привычка может закрепляться. То есть мы получаем очень простой способ почувствовать положительные эмоции. Почему бы тогда туда не обращаться каждый раз?", – пояснила врач.

Социальный детокс

По мнению Алины Шумак, челленджи для меньшего использования телефона, или так называемый социальный детокс, направленны на то, чтобы формировать привычку получать положительное подкрепление, социальное удовлетворение более сложным путем.

"Чем дольше мы закрепляем эту привычку – например, идти общаться с друзьями – тем успешнее будет отрыв от соцсети", – отметила психотерапевт.

Однако, она отметила, что люди тяготеют к тому, чтобы сохранять энергию и делать приятные вещи как можно проще. Поэтому, по ее мнению, привычка "сидеть в телефоне" будет возвращаться.

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Важность формировать баланс

Алина Шумак убеждена, что несмотря на то, сколько работы и общения сконцентрировано в телефоне – полностью его исключить будет проблематично. Зато, найти баланс – неплохое решение.

"Мне кажется, важным является баланс между тем, как много времени мы проводим в телефоне и в обществе. В принципе, неплохо было бы выработать этот баланс для себя", – пояснила врач.

Она добавила, что для выработки баланса каждому надо подойти к вопросу индивидуально.

Заметим, что во время карантина следует уменьшить количество социальных контактов, поэтому увеличение встреч с друзьями вместо пользование телефоном – пока не один из лучших вариантов.

Смотрите видео: психотерапевт рассказала о так называемой зависимости от соцсетей