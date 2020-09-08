Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про локалізацію пожеж, які вирували протягом тижня на сході України. Але при цьому рятувальники оприлюднили шокуючу статистику.

За даними ДСНС, у першому півріччі 2020 року кількість пожеж у лісах України збільшилася втричі у порівнянні з минулим роком. А площі, охоплені вогнем, зросли аж у 40 разів!

До теми: Дніпро на межі катастрофи, але екоорганізації обмежуються лише закликами

До чого може призвести розширення пожеж, якщо їх вчасно не спинити, – ми знаємо на прикладі подій весни-2020. Тоді, нагадаємо, згоріли тисячі гектарів лісу на Київщині та Житомирщині, а найбільш критична ситуація склалася у Чорнобильській зоні, де вогонь ледве не дістався до ЧАЕС і складів з ядерними відходами.

Але після тих жахливих подій не було ні мітингів, ні протестів екологічних активістів, хоча саме вони повинні бути на перших ролях під час екокатастроф. Так само, не було акцій проти незаконного видобутку бурштину чи недавніх потопів у Карпатах. На жаль, стало сумною традицією, що в Україні відбуваються, в основному, лише платні екологічні шоу-мітинги. В той час як у всьому світі саме екоактивісти виконують роль контролерів влади у питаннях охорони довкілля.

Проте було б неправильно заявляти, що всі наші екологічні активісти зовсім пасивні. Щойно почалася місцева виборча кампанія, як сотні таких собі "зелених" подалися на вибори – персонально, у списках різних партій, а також заполонили передвиборчі штаби. Експерти вже зараз попереджають, що на цих виборах тему захисту довкілля будуть дуже активно експлуатувати для підняття рейтингів. Особливо в проблемних промислових регіонах.

Детальніше читайте про це у статті 24 каналу "Як екоактивісти проміняли проблеми на гроші".