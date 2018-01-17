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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Чому Фідель Кастро співпрацював з СРСР

Диктатори 15:18, сьогодні 354 Читать новость на русском

На початку грудня 1956 року загін Фіделя Кастро десантувався на пляжі Орієнте. Бойовиків, які прийшли виганяти президента Куби Фульхенсіо Батісту – зустріли залпом урядові війська. З великими втратами герільйерос прорвали оточення і сховалися в горах Сєра Маестра. Із майже сотні вижило тільки 20. З них і почалася Кубинська Революція.

Шансів протистояти урядовим військам у жменьки погано-озброєних втомлених чоловіків не було.

Тому Доленосним для повстанців було знайомство у 1958-му з американськими журналістами, які перетворили "банду Кастро" на загін відважних революціонерів. Медіапідтримка була соломиною, яка врятувала Кастро. Самопіар допоміг йому втілити мрію – отримати повноту влади на Кубі.

Читайте також: У чому прорахувалися американці, коли не завадили Кастро здійснити революцію на Кубі

1 січня 1959-го повстанці захопили Гавану. Де не де ще тривали останні вуличні бої. Фідель на бойовому пікапі з тріумфом в’їжджав у місто. Його заклики звільнити Кубу з-під ярма американців вилилися у погроми і полювання за прихильниками поваленого режиму Батісти. Першими наслідки революції відчули на собі розважальні заклади.


Кастро і Хрущов

Люди вривалися у казино і нічні клуби – виносили звідти всі цінні речі, а те що не могло пригодитися вдома, спалювали просто на вулицях. Згодом "революційний месія" відібрав у американців увесь бізнес на Кубі, а потім дозволив на Острові Свободи розташувати радянські військові бази.

Це була пряма загроза і Штати відреагували рішуче. З одного боку ввели економічні санкції. З іншого спец-служби почали розробку плану ліквідації Ель-Команданте.

Як Кастро зміг так довго протистояти США – дивіться у програмі.

Теги: Новини Росії США Історія Куба СРСР
Джерело: 24 Канал
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