Головний епідеміолог Молдови Ніколає Фуртуне заявив, що коронавірус "забрав життя тих, хто і так був тягарем для оточення". Через декілька годин після заяви Фуртуне низка політичних діячів почали вимагати від епідеміолога піти з посади.

Після скандальної заяви Фуртуне стверджував, що його неправильно зрозуміли. Адже насправді він нібито мав на увазі, що ці хворі – "тягар з медичного погляду, а не з соціального". Свою заяву чиновник озвучив в ефірі телеканалу TVR Moldova.

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Не хочу, щоб мене засуджували або здатися цинічним, але в усьому світі COVID-19 забрав життя тих, хто і так був тягарем для себе і оточення. Це були люди, які боролися з останніми стадіями раку, важким діабетом, серцево-судинними патологіями. Так сталося і у Франції, і в Італії, і, на жаль, у Молдові,

— заявив Фуртуне.

Чим обернулася для Фуртуне його скандальна заява

Через декілька годин після заяви Фуртуне Демократична партія, колишній міністр охорони здоров’я Алла Немеренко та опозиційні партії почали вимагати від епідеміолога піти з посади. Згодом вимогу про відставку Фуртуне висунув президент Молдови Ігор Додон.

Що зробив епідеміолог

Фуртуне офіційно заявив про свою відставку під час засідання 8 вересня, яке скликав прем’єр-міністр Іон Кіку. Глава уряду при цьому високо оцінив професіоналізм Фуртуне і подякував йому за роботу. Проте Кіку висловив жаль щодо недавніх заяв Фуртуне про померлих від коронавірусу пацієнтів.