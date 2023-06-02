Зокрема, у Мілані, де до Дня захисту дітей влаштували акцію. Вона отримала назву #kidsarenotaweapon. Дослівно перекладається так: "Діти – не зброя", передає 24 Канал.

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Розповідають про воєнні злочини Росії

Акцію організувала асоціація UaMi спільно з виданням WAW Ukraine. Завдяки їй ще більше людей мали можливість дізнатися про ті воєнні злочини, які вже майже півтора року здійснює Росія на території України.

Також організатори акції озвучували цитати маленьких українців, яким довелося дізнатися, що таке війна. Попри свій вік, вони вже по-дорослому говорять про вторгнення й усвідомлюють, що Росія прийшла їх убивати. І саме тому вони змушені були втікати з рідної країни.

Давід Кургінян, 4 роки:

"Мамо, я хочу додому: я планував провести у своїй кімнаті багато щасливих років".

Євген Солонина, 7 років:

"Війна – це погано. Бо через неї ми поїхали з дому".

Стас Бикоріз, 3 роки:

"Війна – це погано. Коли бахкає, треба спускатися в підвал і запалювати свічку. Коли закінчиться війна, я хочу, щоб мені іграшки купили й великий комбайн".

Ніна Володіна, 5 років:

"Мамо, помий мої крокси. Коли закінчиться війна, ми поїдемо на море".

У Мілані пройшла акція до Дня захисту дітей / Фото Людмила Подобна

На жаль, у День захисту дітей в Україні загинула одна маленька українка. Ще одна дитина зазнала поранень.

Росія убиває маленьких українців