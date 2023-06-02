В частности, в Милане, где ко Дню защиты детей устроили акцию. Она получила название #kidsarenotaweapon. Дословно переводится так: "Дети – не оружие", передает 24 Канал.

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Рассказывают о военных преступлениях России

Акцию организовала ассоциация UaMi совместно с изданием WAW Ukraine. Благодаря ей еще больше людей имели возможность узнать о тех военных преступлениях, которые уже около полутора лет осуществляет Россия на территории Украины.

Также организаторы акции озвучивали цитаты маленьких украинцев, которым пришлось узнать, что такое война. Несмотря на свой возраст, они уже по-взрослому говорят о вторжении и отдают себе отчет, что Россия пришла их убивать. И именно поэтому они вынуждены были убегать из родной страны.

Давид Кургинян, 4 года:

"Мама, я хочу домой: я планировал провести в своей комнате много счастливых лет".

Евгений Солонина, 7 лет:

"Война – это плохо. Потому что из-за нее мы уехали из дома".

Стас Бикориз, 3 года:

"Война – это плохо. Когда хнычет, надо спускаться в подвал и зажигать свечу. Когда закончится война, я хочу, чтобы мне игрушки купили и большой комбайн".

Нина Володина, 5 лет:

"Мама, помой мои кроксы. Когда закончится война, мы поедем на море".

В Милане прошла акция ко Дню защиты детей / Фото Людмила Подобная

К сожалению, в День защиты детей в Украине погибла одна маленькая украинка. Еще один ребенок получил ранения.

Россия убивает маленьких украинцев