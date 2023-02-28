Про це у стрімі на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він нагадав, що у Генштабі ЗСУ повідомили про те, як у російській армії намагаються запобігти дезертирству.
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Окупантів лякають в'язницею за дезертирство
Як зазначив військовий експерт, російські заступники командирів по роботі з особовим складом активно проводять роз'яснювальну роботу щодо запобігання дезертирству серед російських військовослужбовців.
До окупантів намагаються донести статті кримінального кодексу щодо покарання для військових. Усіх загарбників лякають, що з 2017 року ті російські військові, які самовільно залишили частину, отримали покарання від 4 до 12 років позбавлення волі,
– розповів Жданов.
Він зазначив, що саме у 2017 році країна-агресор посилила відповідальність за дезертирство.
"Але ж Росія – це країна, яка не дружить з правами людини й не живе у правовому полі", – зауважив Жданов.
Він зазначив, що "самовільне залишення частини" – це доволі розширений термін. І російське керівництво може трактувати його, як завгодно.
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Практика загородзагонів
Російські окупанти не обмежуються лише залякуванням особового складу. Також, за словами військового експерта, в окупаційній армії широко розповсюджена практика застосування загородзагонів. Такі функції виконують:
- ОМОН, який прибуває з Росії;
- кадирівці;
- Росгвардія.
"У випадку чого вони відкривають вогонь на ураження. Так само можуть чинити й самі кадрові військові", – розповів Жданов.
Вагнерівці добивають поранених і розстрілюють відмовників
За його словами, раніше йшлося про те, що колишні в'язні, яких завербували у приватні військові компанії на кшталт "Вагнера", не мають жодних прав. Вагнерівці добивають поранених, а тих колишніх ув'язнених, які не виконують наказів, розстрілюють.
Як у тому вислові: крок вбік – втеча, стрибок на місці – провокація. От приблизно так з ними й чинять,
– зазначив Жданов.
Зараз же у такому ж становищі опинилися російські мобілізовані.
Не хочеш в атаку – будеш розстріляний на місці
Як розповів Жданов, у російській армії ніхто не рахується з настроями та потребами мобілізованих.
"Мобілізовані у них – як раби. Вони взагалі не мають прав", – наголосив військовий експерт.
За словами Жданова, кадрові військові ставлять мобілізованих у першу лінію і женуть попереду себе в атаку. Якщо ті розвертаються назад, то по них відкривають вогонь зі всіх наявних засобів – зі стрілецької зброї, БМП, бронетранспортерів, кулеметів.
Не хочеш в атаку – будеш розстріляний на місці. Там доволі жорстоке поводження з мобілізованими. У такій атмосфері вони воюють сьогодні,
– зазначив військовий експерт.
Він додав, що, на жаль, навіть попри такі умови, росіяни й далі воюють. А це створює труднощі для Збройних Сил України.
Проблеми в окупаційній армії: коротко
- Жителі Криму завалили скаргами російське міноборони. Родичі незаконно мобілізованих та призваних до російського війська кримчан не дуже задоволені тим, як загарбницьке командування ставиться до свого особового складу.
- Фактично всі підрозділи, в яких служать кримчани, були повністю чи частково переведені командуванням на самозабезпечення. Щоб солдати не помирали з голоду та не втомлювали керівництво безглуздими питаннями, коли їх нагодують, командири вирішили ввести систему обов'язкового забезпечення солдатів їх родинами.
- Російські військові не мають мотивації воювати далі. Зокрема, на лівобережжі Херсонщини росіяни активно обстрілюють окуповані населені пункти й звинувачують у цьому ЗСУ. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що таким чином загарбники готують підґрунтя для своєї втечі.