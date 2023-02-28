Про це у стрімі на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він нагадав, що у Генштабі ЗСУ повідомили про те, як у російській армії намагаються запобігти дезертирству.

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Окупантів лякають в'язницею за дезертирство

Як зазначив військовий експерт, російські заступники командирів по роботі з особовим складом активно проводять роз'яснювальну роботу щодо запобігання дезертирству серед російських військовослужбовців.

До окупантів намагаються донести статті кримінального кодексу щодо покарання для військових. Усіх загарбників лякають, що з 2017 року ті російські військові, які самовільно залишили частину, отримали покарання від 4 до 12 років позбавлення волі,

– розповів Жданов.

Він зазначив, що саме у 2017 році країна-агресор посилила відповідальність за дезертирство.

"Але ж Росія – це країна, яка не дружить з правами людини й не живе у правовому полі", – зауважив Жданов.

Він зазначив, що "самовільне залишення частини" – це доволі розширений термін. І російське керівництво може трактувати його, як завгодно.

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Практика загородзагонів

Російські окупанти не обмежуються лише залякуванням особового складу. Також, за словами військового експерта, в окупаційній армії широко розповсюджена практика застосування загородзагонів. Такі функції виконують:

ОМОН, який прибуває з Росії;

кадирівці;

Росгвардія.

"У випадку чого вони відкривають вогонь на ураження. Так само можуть чинити й самі кадрові військові", – розповів Жданов.

Вагнерівці добивають поранених і розстрілюють відмовників

За його словами, раніше йшлося про те, що колишні в'язні, яких завербували у приватні військові компанії на кшталт "Вагнера", не мають жодних прав. Вагнерівці добивають поранених, а тих колишніх ув'язнених, які не виконують наказів, розстрілюють.

Як у тому вислові: крок вбік – втеча, стрибок на місці – провокація. От приблизно так з ними й чинять,

– зазначив Жданов.

Зараз же у такому ж становищі опинилися російські мобілізовані.

Не хочеш в атаку – будеш розстріляний на місці

Як розповів Жданов, у російській армії ніхто не рахується з настроями та потребами мобілізованих.

"Мобілізовані у них – як раби. Вони взагалі не мають прав", – наголосив військовий експерт.

За словами Жданова, кадрові військові ставлять мобілізованих у першу лінію і женуть попереду себе в атаку. Якщо ті розвертаються назад, то по них відкривають вогонь зі всіх наявних засобів – зі стрілецької зброї, БМП, бронетранспортерів, кулеметів.

Не хочеш в атаку – будеш розстріляний на місці. Там доволі жорстоке поводження з мобілізованими. У такій атмосфері вони воюють сьогодні,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що, на жаль, навіть попри такі умови, росіяни й далі воюють. А це створює труднощі для Збройних Сил України.

Проблеми в окупаційній армії: коротко