Фото розриває серце від болю та співчуття. Його автор – Сергій Окунев зазначив, що чоловік спершу сидів навпочіпки, потім йому знайшли стілець, інформує 24 Канал.

Увага Росія вдарила по Києву ракетами у День захисту дітей: все, що відомо про атаку

Чоловік біля тіла 9-річної онуки, яка загинула у Деснянському районі Києва поруч із зачиненим укриттям. Разом із дівчинкою загинула і її 34-річна мама.



Дідусь сидить над тілом загиблої онуки / Фото Сергій Окунев

Цей чоловік спочатку кілька годин сидів навпочіпки, потім йому знайшли стілець. Під шаром фольги - тіло його дев'ятирічної онучки, яку вбила російська ракета,

– підписав фото автор.

Дівчинка майже все життя прожила за умов російської агресії проти України. А сьогодні – 1 червня, у День захисту дітей – Росія забрала її життя.



Бабуся та дідусь на місці трагедії, поруч із тілом загиблої дитини / Фото Радіо Свобода



Уламок ворожої ракети забрав життя також мами дівчинки – 34-річної киянки / Фото Радіо Свобода

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