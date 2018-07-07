Дітей у затопленій печері Таїланду навчили користуватися аквалангом

Рятувальники навчили занурюватися зі спеціальним обладнанням дітей, які застрягли в затопленій печері в Таїланді. Проте проводити рятувальну операцію в найближчий час не планується.

Про це повідомляє ВВС.

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Команда із 12 підлітків-футболістів разом із 25-річним тренером зникла в тайській печері Тхам Луанг наприкінці червня.

2 липня стало відомо, що усі вони живі, проте через затоплені ходи не можуть вибратись назовні.

За словами губернатора провінції Чіанг Рай, дітей навчили занурюватися, але починати операцію з їх визволення не планується, бо це занадто ризиковано.

Водночас він зазначив, що в разі виникнення небезпеки для дітей через погодні умови рятувальну операцію розпочнуть негайно.

Губернатор наголосив, що поки план порятунку підготовлений не до кінця, проте нестача кисню в печері і загроза злив змушують рятувальників поспішати.

На питання, чи будуть дітей тримати в печері протягом декількох місяців, він розсміявся, передає Guardian.