Діти не повинні боятися дорослого життя: як правильно розповісти про революцію та протести
Психологи радять відповідати на усі запитання дітей, якими б складними вони не були. Навіть в 3 роки діти можуть запитувати про революції чи війни. Однак інформацію необхідно дозувати. Як правильно говорити з дітьми про акції протесту та інші події, що можуть змінити життя громадян – читайте далі.
Психологиня Маріанна Новаковська в ефірі 24 каналу зазначила, що важливо завжди давати дітям відповіді, адже вони відчувають те, коли дорослі перебувають у тривожному стані.
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У дітей виникає багато питань, з якими вони ідуть до старших, а якщо не отримують відповідей – можуть нафантазувати їх для себе, збільшуючи власну тривожність.
Важливо давати дітям відповіді згідно із їхнім віком. До молодшого підліткового віку, 10 років – потрібно відповідати не більше, ніж дитина запитує,
– зауважила експертка.
Вона повідомила, що необхідно уважно слідкувати за дитячими питаннями, робити наголос на тому, що єдність у відповідальності за країну – це сила. Можна порівняти країну з організмом людини, в якому відбуваються різноманітні процеси. А коли буває боляче чи страшно, то важливо, аби підтримка була поруч. Саме так люди справляються з важкими ситуаціями.
"Важливо робити наголос на вірі – дітям будь-якого віку має бути не страшно дорослішати. Вони повинні відчувати, що все буде добре і вони не самотні", – підсумувала Маріанна Новаковська.
Що відбувається у Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів в Білорусі почалися Масові протести.
- Білоруси вважають, що вибори були сфальсифіковані.
- Перші протести – в ніч з 9 на 10 серпня.
- ОМОНівці почали бити та затримувати мирних демонстрантів, загинули щонайменше 2 осіб, більше ніж тисяча – поранені. Понад 7 тисяч – затримані.
- 11 серпня громадяни Білорусі оголосили всенародний страйк.
- 16 серпня у Мінську провели марш за свободу, у якому взяли участь приблизно 400 тисяч осіб.