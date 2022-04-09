Найбільше дітей постраждало в Київській, Донецькій та Харківській областях. Про це повідомили 8 квітня.

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Наразі є достатні підстави вважати, що військовослужбовці росії вчиняють на території України як мінімум п'ять видів серйозних порушень міжнародного гуманітарного права,

– мовиться в повідомленні.

Серед воєнних злочинів:

вбивства і каліцтва дітей;

зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей;

напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов'язані з ними;

викрадення дітей і відмова в доступі до гуманітарної допомоги.

Щодня в Україні загарбники вбивають щонайменше 4 дитини, ще 7 – зазнають поранення, що часто призводять до інвалідності.

Найбільше дітей постраждало в таких областях:

Київській;

Донецькій;

Харківській;

Чернігівській;

Миколаївській;

Луганській;

Херсонській;

Запорізькій;

Житомирській;

Сумській.

Покарання орків – це питання часу. Міжнародний кримінальний суд уже здійснює розслідування, іноземні правоохоронці відкривають провадження проти окупантів.

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