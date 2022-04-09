Найбільше дітей постраждало в Київській, Донецькій та Харківській областях. Про це повідомили 8 квітня.
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Наразі є достатні підстави вважати, що військовослужбовці росії вчиняють на території України як мінімум п'ять видів серйозних порушень міжнародного гуманітарного права,
– мовиться в повідомленні.
Серед воєнних злочинів:
- вбивства і каліцтва дітей;
- зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей;
- напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов'язані з ними;
- викрадення дітей і відмова в доступі до гуманітарної допомоги.
Щодня в Україні загарбники вбивають щонайменше 4 дитини, ще 7 – зазнають поранення, що часто призводять до інвалідності.
Найбільше дітей постраждало в таких областях:
- Київській;
- Донецькій;
- Харківській;
- Чернігівській;
- Миколаївській;
- Луганській;
- Херсонській;
- Запорізькій;
- Житомирській;
- Сумській.
Покарання орків – це питання часу. Міжнародний кримінальний суд уже здійснює розслідування, іноземні правоохоронці відкривають провадження проти окупантів.
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