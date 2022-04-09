Больше детей пострадало в Киевской, Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщили 8 апреля.

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Есть достаточные основания считать, что военнослужащие россии совершают на территории Украины как минимум пять видов серьезных нарушений международного гуманитарного права,
– говорится в сообщении.

Среди военных преступлений:

  • убийства и увечья детей;
  • изнасилование и другие формы сексуального насилия против детей;
  • нападения на школы, больницы и защищенных лиц, связанных с ними;
  • похищение детей и отказ в доступе к гуманитарной помощи.

Ежедневно в Украине захватчики убивают по меньшей мере 4 ребенка, еще 7 – получают раненыя, часто приводящие к инвалидности.

Больше детей пострадало в таких областях:

  • Киевской;
  • Донецкой;
  • Харьковской;
  • Черниговской;
  • Николаевской;
  • Луганской;
  • Херсонской;
  • Запорожской;
  • Житомирской;
  • Сумской.

Наказание орков – это вопрос времени. Международный уголовный суд уже расследует, иностранные правоохранители открывают производство против оккупантов.

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