Больше детей пострадало в Киевской, Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщили 8 апреля.
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Есть достаточные основания считать, что военнослужащие россии совершают на территории Украины как минимум пять видов серьезных нарушений международного гуманитарного права,
– говорится в сообщении.
Среди военных преступлений:
- убийства и увечья детей;
- изнасилование и другие формы сексуального насилия против детей;
- нападения на школы, больницы и защищенных лиц, связанных с ними;
- похищение детей и отказ в доступе к гуманитарной помощи.
Ежедневно в Украине захватчики убивают по меньшей мере 4 ребенка, еще 7 – получают раненыя, часто приводящие к инвалидности.
Больше детей пострадало в таких областях:
- Киевской;
- Донецкой;
- Харьковской;
- Черниговской;
- Николаевской;
- Луганской;
- Херсонской;
- Запорожской;
- Житомирской;
- Сумской.
Наказание орков – это вопрос времени. Международный уголовный суд уже расследует, иностранные правоохранители открывают производство против оккупантов.
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