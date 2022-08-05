Футбольний поєдинок між дітьми відбувся ще 17 липня
Скворцова Софія організовувала благодійний футбольний матч, щоб зібрати гроші на потреби Збройних Сил України. Зустрічалися ФК Funwake з Броварів та ФК Trap Київ.
До теми Крають серце щирістю, – Притула розповів історії дітей, які допомагають збирати гроші для ЗСУ
Футбольний поєдинок між дітьми відбувся ще 17 липня, однак про благодійну акцію відзвітували 4 серпня.
Під час перерви між таймами матчу провели аукціони, розігравши футболки збірної України, різноманітний мерч та сертифікати від спонсорів.
Гроші збирали безпосередньо біля футбольного поля, де відбувалася гра, а також на банківську картку. Зібрані 5 тисяч гривень передали Незалежній Волонтерській Організації для покупки машини військовим.
Діти організували благодійний футбольний матч: відео
Чемпіонка світу з шашок зібрала 21 тисячу гривень для ЗСУ
- У липні волонтер Сергій Притула розповів історію 10-річної Валерії, яка є чемпіонкою світу з шашок.
- Валерії вдалось зібрати на потреби ЗСУ 21 тисячу гривень. Дівчинка особисто передала шоумену та волонтеру кошти, зібрані завдяки партіям у шашки.
- Під час передачі коштів Притула не стримав емоцій та розплакався.