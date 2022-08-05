Футбольний поєдинок між дітьми відбувся ще 17 липня

Скворцова Софія організовувала благодійний футбольний матч, щоб зібрати гроші на потреби Збройних Сил України. Зустрічалися ФК Funwake з Броварів та ФК Trap Київ.

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Футбольний поєдинок між дітьми відбувся ще 17 липня, однак про благодійну акцію відзвітували 4 серпня.

Під час перерви між таймами матчу провели аукціони, розігравши футболки збірної України, різноманітний мерч та сертифікати від спонсорів.

Гроші збирали безпосередньо біля футбольного поля, де відбувалася гра, а також на банківську картку. Зібрані 5 тисяч гривень передали Незалежній Волонтерській Організації для покупки машини військовим.

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