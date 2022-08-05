Футбольный поединок между детьми прошел еще 17 июля

Скворцова София организовывала благотворительный футбольный матч, чтобы собрать деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Встречались ФК Funwake из Броваров и ФК Trap Киев.

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Футбольный поединок между детьми состоялся еще 17 июля, однако о благотворительной акции отчитались 4 августа.

Во время перерыва между таймами матча провели аукционы, разыграв футболки сборной Украины, разнообразный мерч и сертификаты от спонсоров.

Деньги собирали непосредственно около футбольного поля, где проходила игра, а также на банковскую карту. Собранные 5 тысяч гривен передали Независимой волонтерской организации для покупки машины военным.

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