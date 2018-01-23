Дитяча смерть на атракціоні в Умані: моторошні фото (18+)

Напередодні в Умані, що на Черкащині, у відомому дендропарку "Софіївка" дитячі розваги завершилися жахливою загибеллю 12-річного хлопця.

Як повідомляв сайт "24", школярі, гуляючи парком, вирішили прив’язатися мотузками до металевих тросів, аби покататися на непрацюючій канатній дорозі.

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Однак, у підсумку обидва з них зависнули на висоті. 12-річний Руслан спробував звільнитися, але канати так перетиснули йому легені, що підліток почав задихатися.

За усім цим змушені були спостерігати його друзі, але допомогти вони нічим, на жаль, не могли.

Коли приїхали рятувальники, хлопець уже був мертвим.

Фото з місця трагедії опублікував ресурс dtp.kiev.ua.