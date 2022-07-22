В ефірі 24 каналу політолог Володимир Фесенко акцентував, що при цьому потрібно звернути увагу на відмову росії від газового шантажу.

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Він зазначив, що ще тиждень тому обговорювався сценарій, у якому агресорка могла повністю зупинити постачання газу Європі. Проте вона цього не зробила, а навіть відновила постачання.

Чому я про це кажу? Все це свідчить про те, що путін не ризикує іти на загострення ситуації. Він же міг зараз фактично оголосити енергетичну війну Заходу,

– акцентував Володимир Фесенко.

За його словами, продовольчу війну Заходу він оголосити не може, адже там немає такої залежності. При цьому путіну важливо мати гарний виглядати перед країнами Азії та Африки.

"Тут є такі й геополітичні ігри путіна. Проте головне, що він не готовий зараз ризикувати всім. Не готовий йти на загострення ситуації, щоб спровокувати тотальну кризу у світі", – пояснив політолог.

На думку Фесенка, опосередковано це свідчить, що внутрішня ситуація в росії не така гарна. Саме тому путін не ризикує йти на однозначний конфлікт із Заходом.

В цьому сенсі добра новина в тому, що все ж таки у путіна є певна раціональність. А значить на нього можна тиснути. З деякими, можливо, виключенням, але так, щоб примушувати його до домовленості,

– розповів Володимир Фесенко.

"От як ми на полі бої примушуємо путіна до так званих "жестів доброї волі" – біля Києва, біля острова Зміїний. Це ж не просто так відбувається, а під тиском українських військ. путін не може тримати деякі території, тому змушений відступати", – додав політолог.

Він підсумував, що підписаний зерновий договір – це теж вимушений "жест доброї волі" збоку росіян, тому що інакше було б гірше саме їм.

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