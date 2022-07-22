Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в етері телемарафону єдиних новин запевнив, що жодної військової загрози підписання цієї угоди не створює. 24 канал передає деталі.

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росія не зможе використати зернові коридори для посилення агресії проти України

Кирило Буданов наголосив, що мета збройної агресії росії проти України жодним чином не змінилась і не зміниться – це руйнування української державності. Проте, з військової точки зору, у підписанні саме зернової угоди у Стамбулі ГУР МО загроз не вбачає.

Очільник української військової розвідки пояснив, що угодою пропрацьовано окремий фарватер (безпечний морський коридор). Судна будуть рухатись винятково цим фарватером й жодна ділянка узбережжя, окрім цього коридору, не буде розміновуватись.

Тобто, якщо хтось думає, що росія зможе під приводом функціонування цього коридору висадити десант, то це абсолютно нереально. Крім того, узбережжя уже захищають берегові ракетні комплекси, які роблять такі дії абсолютно нереальними,

– підкреслив Буданов.

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До слова, посадовець додав, що позиція України у цій угоді була відстояна на всі 100%. Фактично, всі неприйнятні умови, які росія намагалась нав'язати протягом доволі тривалого періоду, у підписаних домовленостях – відсутні.

Жодної з цих (російських – ред. 24 канал) умов не залишилось. росія дуже хотіла супроводжувати військовими кораблями ці конвої, щось оглядати на нашій території тощо, – жоден з цих пунктів не буде реалізований. І росія з цим, у підсумку, погодилась,

– підсумував керівник ГУР МО.

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