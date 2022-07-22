Офіційні домовленості мають гарантувати безпеку експорту українського продовольства Чорним морем на визначений термін. У Міністерстві інфраструктури пояснили, що підписання цієї угоди дасть Україні.

До теми Історична угода про експорт зерна: у Зеленського показали підписаний документ

Що деблокада портів принесе Україні

Підписана у Стамбулі так звана "зернова угода" передбачає створення демілітаризованих гуманітарних коридорів для вивезення українського продовольства з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Безперечно, підписання такого документа на українських умовах стало можливим винятково завдяки Збройним Силам України, успіхи яких дозволили відстояти ключові для України умови, а саме – залишити повний контроль за територіальними водами Північно-Західного регіону Чорного моря,

– прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Посадовець пояснив, що передусім ця угода є великою підтримкою української економіки. Понад 20 мільйонів тонн зерна уже перебуває на складах ще з минулого року, а новий врожай чекає на експорт. Якби це питання не вдалось зрушити з мертвої точки, за словами міністра, українські аграрії могли б відкинути потребу засівати поля на наступний рік.

Діючі морські порти України – це наш вклад у глобальну продовольчу безпеку та економіку світу. За оцінками експертів, можливість експорту українського зерна знизить світові ціни на продовольство, що пригальмує маховик інфляції, яка стала проблемою для усього світу,

– додав Кубраков.

Крім того, на своїй сторінці у фейсбуці очільник Мінінфраструктури зауважив, що деблокада портів гарантує величезні валютні надходження й є умовою сталості нашої держави, що, зокрема, дозволить зміцнювати економіку та армію. Для світу, з іншого боку, підписання угоди знижує ризики голоду щонайменше для півтора мільярда людей.

Зверніть увагу Зерновий коридор запрацює найближчими днями, – Ердоган про Стамбульську угоду

Умови угоди

За підписаними домовленостями, вся діяльність в українських територіальних водах здійснюватиметься під владою та відповідальністю України. Угода передбачає, що під егідою ООН у Стамбулі буде створено Спільний координаційний центр за участі представників нашої держави, Туреччини, ООН та росії. Він займатиметься:

загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей;

реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти;

затвердженням графіків транзиту та входу суден у порти.

Крім того, створюються спеціальні інспекційні групи за участю усіх сторін, що перевірятимуть судна на наявність несанкціонованих вантажів й екіпажу на борту, які прямують в українські порти або з них. До слова, завдяки угоді Україна зможе:

оперативно експортувати орієнтовно 20 мільйонів тонн зерна, що наразі розташовується на складах;

звільнити склади для нового урожаю;

залучити у бюджет нашої держави додаткові фінансові надходження від одного з ключових секторів економіки України.

Нагадаємо, що станом на сьогодні через блокаду морських портів, які до 24 лютого забезпечували орієнтовно 80% експорту аграрної продукції України, вивезення продовольства відбувається винятково через Дунайські порти, залізничні та автомобільні пункти пропуску на західних кордонах нашої держави.

Олександр Кубраков зазначив, що експорт продовольства морськими портами завдяки угоді розпочнеться вже у найближчі тижні. Документ, підписаний 22 липня, діятиме протягом 120 днів й може бути продовжений на такий же термін, якщо ніхто зі сторін не висловить наміру припинити його дію.

Вас може зацікавити – історична угода про експорт українського зерна – світові ціни на продовольство уже впали: дивіться відео