Для Росії вигідне затягування конфлікту, – експерт про ситуацію у Нагірному Карабаху
Для Росіх вигідним є якнайдовше затягування конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Коли країни все ж дійдуть до мирних переговорів, там РФ виступить, як миротворець. Так само зробить і Туреччина.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса та додав, що це ідеальний варіант для Росії у цій ситуації.
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"Якщо конфлікт ще затягнеться, сторони витратять свої ресурси на війну, після чого організують мирні переговорити. Звісно, там Росія виступить, як головний миротворець", – сказав Куса.
За словами експерта, затягування конфлікту без прямого втручання Росії та Туреччини вигідне для обох цих країн, адже кожна з них зможе показати всім, що нібито вона за мир і хоче закріпити свій вплив, як одного з ключових посередників на Південному Кавказі.
Попри такі плани, Куса додав, що наразі ні Азербайджан, ні Вірменія не готові до мирних перемовин. "Вони вважають, що може кожна з них перемогти у цьому конфлікті. Про серйозність варіанту вирішення конфлікту дипломатичним шляхом говорити рано", – підсумував експерт.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: коротко
- Конфлікт між країнами триває ще від початку 1990 років через район Нагірного Карабаху, який є територією Азербайджану. Одна проблема в тому, що регіон населяють, переважно, вірмени.
- Бої відновились 27 вересня 2020 року. Країни звинувачують одна одну в ескалації.
- Як повідомляли, що під час боїв є загиблі не лише серед військових, а й серед мирного населення.
- Міжнародна спільнота засудила конфлікт. Вона закликала країни припинити бої, водночас Туреччина підтримала Азербайджан.
- В Азербайджані заявили, що готові припинити вогонь лише за певних умов: якщо Вірменія визнає, що окупувала Нагірний Карабах та надасть план виведення своїх військ.
- Водночас Вірменія запевнила, що Азербайджан 5 жовтня відновив наступ у південному напрямку Нагірного Карабаху. У регіоні тривають запеклі бої.
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