Для поціновувачів правильного харчування: рецепт дієтичної гарбузової паски

Гарбузова паска виходить дуже ароматною, яскравою і соковитою. За рахунок гарбуза виходить злегка, як би глевким. Але саме в цьому вся принадність.

Ингредиенты:

– тыква – 200 г

– яйца куриные – 2 шт

– мука пшеничная цельнозерновая – 450 г

– сахар ванильный – 30 г

– масло сливочное – 50 г

– молоко – 150 мл

– соль – 1 ч.л.

– цукаты – 250 гр.

– яблочный сок – 250 мл

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Способ приготовления:

Цукаты заранее промыть и замочить в яблочном соке.

Тыкву помыть, почистить и отварить до мягкости, затем блендировать.

В чашу миксера добавить яйца, молоко, ванильный сахар (лучше с натуральной ванилью), растопленное сливочное масло, соль и пюре тыквы, все перемешать.

Добавить муку. Замесить тесто, добавить цукаты, еще раз хорошо вымесить и поставить отдыхать на час.

Тесто после отдыха обмять и разложить в формы. Лучше использовать небольшие формы для выпекания, т.к. цельнозерновая мука тяжело пропекается.

Выпекать при температуре 180 °C до готовности около 15 – 20 мин. Затем при температуре 160 °С еще 15-20 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой (духовки все разные).

Украшайте паски по своему желанию.