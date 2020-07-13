30-річна співробітниця поліції у Дніпрі застрелилась з табельної зброї. У службовому кабінеті вона вистрілила собі прямо в голову.

Як повідомив місцевий активіст Олександр Слободенюк, після трагедії жінка ще була живою. Її доставили до лікарні, але медики не врятували жінку.

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Інцидент трапився в Самарському відділенні поліції в суботу, 11 липня 2020 року.

"Я не знаю, що відбувається в дніпровській поліції, що там роблять зі службовцями, але 11 липня в Самарському ВП (перейменоване РВВС) 30-річна старша лейтенантка превенції вистрілила собі в голову з табельного пістолета Макарова", – написав у соцмережі активіст.

Підтвердила інформацію і пресофіцерка обласного управління Нацполіції Анна Старчевська, передає "Днепр Вечерний". Однак деталі інциденту не розповіла.