30-летняя сотрудница полиции в Днепре застрелилась из табельного оружия. В служебном кабинете она выстрелила себе прямо в голову.

Как сообщил местный активист Александр Слободенюк, после трагедии женщина еще была живой. Ее доставили в больницу, но медики не спасли женщину.

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Инцидент произошел в Самарском отделении полиции в субботу, 11 июля 2020 года.

"Я не знаю, что происходит в днепровской полиции, что там делают со служащими, но 11 июля в Самарском ОП (переименовано РОВД) 30-летняя старшая лейтенант превенции выстрелила себе в голову из табельного пистолета Макарова", – написал в соцсети активист.

Подтвердила информацию и пресс-офицер областного управления Нацполиции Анна Старчевская, передает "Днепр Вечерний". Однако детали инцидента не рассказала.