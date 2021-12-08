Згодом виявилося, що вони просто не помічали дітей, що були поряд. Про те, що суд обрав покарання повідомили 8 грудня. Проте сам інцидент трапився ще наприкінці літа.

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Випивали з товаришами та розважились

У матеріалах суду зазначили, що 26 серпня ці люди розпивали алкоголь біля школи з 2 товаришами. Саме на цьому застіллі вони познайомилися.

Коли їхні друзі пішли по своїх справах, фігуранти справи не розгубилися. Вони просто вирішили роздягнутися та зайнятись сексом. Це все відбувалося прямісінько на очах перехожих.

Як саме їх покарали

На суді зловмисники не заперечували, що порушили закон. Проте зазначили, що помітили неповнолітніх лише тоді, коли приїхали правоохоронці.

Цю пару визнали винною в порушенні статті Кримінального кодексу про хуліганство, яке вчинила група осіб. Їм присудили 1 обмеження волі, проте замінили випробувальним строком.

Інший інцидент із закоханими

В одному з київських парків 7 серпня помітили пару, яка почала займатися біля лавочки в парку. Це відбувалося прямісінько посеред білого дня, тому перехожі були не в захваті. Вони викликали "Муніципальну охорону", яка закінчила "свято кохання".

Коли підійшли правоохоронці, жінка одразу піднялася та почала просити вибачення. Мовляв, у сьому винен п'яний чоловік. Її партнер хотів щось додати, але просто залишився лежати на землі