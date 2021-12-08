Впоследствии оказалось, что они просто не замечали находившихся рядом детей. О том, что суд избрал наказание, сообщили 8 декабря. Однако сам инцидент произошел еще в конце лета.

На Херсонщине пара занялась сексом на пляже на глазах у детей – видео 18+

Выпивали с товарищами и развлеклись

В материалах суда отметили, что 26 августа эти люди распивали алкоголь возле школы с двумя товарищами. Именно на этом застолье они познакомились.

Когда их друзья ушли по своим делам, фигуранты дела не растерялись. Они просто решили раздеться и заняться сексом. Это все происходило прямо на глазах прохожих.

Как именно их наказали

На суде злоумышленники не возражали, что нарушили закон. Однако отметили, что заметили несовершеннолетних только тогда, когда приехали правоохранители.

Эта пара признана виновной в нарушении статьи Уголовного кодекса о хулиганстве, которое совершила группа лиц. Им присудили 1 год ограничение свободы, однако заменили испытательным сроком.

Другой инцидент с влюбленными

В одном из киевских парков 7 августа заметили пару, которая начала заниматься сексом возле лавочки в парке. Это происходило прямо посреди бела дня, поэтому прохожие были не в восторге. Они вызвали "Муниципальную охрану", которая закончила "праздник любви".

Когда подошли правоохранители, женщина сразу поднялась и стала извиняться. Якобы в этом виноват пьяный мужчина. Ее партнер хотел что-то добавить, но просто остался лежать на земле.