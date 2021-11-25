Стрілянина сталася 24 листопада на будмайданчику. 52-річного потерпілого одразу відвезли до лікарні, однак детально про його стан не повідомляють.

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Поліцейські знайшли стрільця

Поліцейські відділення №7 встановили місце перебування стрільця та розшукали його. Чоловіка затримали й відвезли до відділку. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за "хуліганство". Чоловікові загрожуватиме від 3 до 7 років ув'язнення.



Затримали стрільця через інцидент у Дніпрі / Фото Нацполіції

Стрілянина в центрі Дніпра: що відомо