Стрілянина сталася 24 листопада на будмайданчику. 52-річного потерпілого одразу відвезли до лікарні, однак детально про його стан не повідомляють.

Зверніть увагу У Дніпрі невідомий розстріляв будівельника: в якому стані потерпілий

Поліцейські знайшли стрільця

Поліцейські відділення №7 встановили місце перебування стрільця та розшукали його. Чоловіка затримали й відвезли до відділку. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за "хуліганство". Чоловікові загрожуватиме від 3 до 7 років ув'язнення.

Стрілянина Дніпро 24 листопада 2021
Затримали стрільця через інцидент у Дніпрі / Фото Нацполіції

Стрілянина в центрі Дніпра: що відомо

  • На одному з будмайданчиків Дніпра 24 листопада невідомий влаштував стрілянину з травматичного пістолета.
  • Чоловік поранив будівельника та втік із місця злочину. На фото із ЗМІ видно, що в чоловіка вистрелили щонайменше 3 рази. У нього були рани на руці та животі.
  • До поліції про стрілянину повідомив випадковий свідок. Правоохоронці одразу прибули на місце події й почали розшукувати стрільця.
  • Відомо, що між учасниками інциденту виник конфлікт.