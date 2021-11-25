Стрельба произошла 24 ноября на стройплощадке. 52-летнего пострадавшего сразу отвезли в больницу, однако подробно о его состоянии не сообщают.
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Полицейские нашли стрелка
Полицейские отделения №7 установили место пребывания стрелка и разыскали его. Мужчину задержали и отвезли в участок. По указанному факту следователи открыли уголовное производство за "хулиганство". Мужчине будет грозить от 3 до 7 лет заключения.
Задержали стрелка из-за инцидента в Днепре / Фото Нацполиции
Стрельба в центре Днепра: что известно
- На одной из стройплощадок Днепра 24 ноября неизвестный устроил стрельбу из травматического пистолета.
- Мужчина ранил строителя и скрылся с места преступления. На фото из СМИ видно, что в мужчину выстрелили минимум 3 раза. У него были раны на руке и животе.
- В полицию о стрельбе сообщил случайный свидетель. Правоохранители сразу прибыли на место происшествия и начали разыскивать стрелка.
- Известно, что между участниками инцидента возник конфликт.