Про ситуацію жінка дізналася з відео. Батько записав, як син керував автомобілем та переслав йому у вайбер.

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Поліція розвела руками

Мати 8-річного хлопчика написала заяву в поліцію щодо порушення правил дорожнього руху та створення небезпеки для життя і здоров'я дитини. У патрульній поліції зазначили, що можуть лише провести профілактичну бесіду з порушником.

Обурена жителька Дніпра звернулася за допомогою до ініціативи "Пані Патронеса". Мати подала до суду на колишнього чоловіка та сподівається заборонити йому бачитися з дітьми.



Мати 8-річного хлопчика заявила на його батька в поліцію / Фото з фейсбуку "Пані Патронеса"



Чоловік у Дніпрі посадив за кермо 8-річного сина / Фото з фейсбуку "Пані Патронеса"

Домашнє насильство в Дніпрі

За інформацією юристки "Пані Патронеси", ситуація, коли батько посадив сина на коліна та передав йому управління автомобілем – не єдина загроза. Під час подружнього життя він неодноразово здійснював фізичне та психологічне насильство.

Жінка намагалася усе терпіти та стати більш "зручною" для чоловіка. Останньою краплею стало жорстоке побиття, коли постраждала потрапила до лікарні.

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Після цього дніпрянка розлучилася з агресором та забрала дітей. Кривдник повинен сплачувати аліменти на 10-річну доньку та 8-річного сина.

Мати не забороняла дітям бачитися з горе-батьком. Хоч його донька й сама не виявляла такого бажання. А ось хлопчик час від часу відвідує тата.

Що таке домашнє насильство

За вчинення домашнього насильства в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Законодавство розрізняє кілька його видів:

фізичне – побої, штовханина, створення загроз життю і здоров'ю, погрози розправою, позбавлення медичної допомоги;

економічне – позбавлення їжі або води, доступу до житла, вилучення особистих грошей, пошкодження майна, примус до жебрацтва;

психологічне – різноманітні погрози, залякування, цькування, постійні обвинувачення;

сексуальне – примус займатися проституцією, вступати до небажаних стосунків, неприйнятні жарти.

Якщо у вашій родині чи стосунках з партнером є "тривожні дзвіночки", варто про це поговорити. Якщо людина не йде на контакт, не потрібно терпіти домашнє насильство.

Куди звертатися?

Повідомлення про домашнє насильство опрацьовують на "гарячій лінії" поліції за номером 102. Запустили також чат-бот МВС у вайбері та телеграмі.

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Консультації та підтримку надають і на урядових лініях та в громадських організаціях. Можна звернутися:

на Урядову гарячу лінію з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за номером 15 – 47;

в Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103;

в Управління дотримання прав людини Національної поліції України – (044) 254-75-88.

на Національну дитячу гарячу лінію – 0-800–500-225;

на Національну гарячу лінію зі запобігання домашньому насильству – 0-800-500-335.

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Текст публікації у фейсбуці:

"Дитина - найбільш незахищена, коли в родині відбувається домашнє насильство.

Агресор вдається до різних небезпечних маніпуляцій з власним сином або донькою аби тільки довести свою владу та контроль над жінкою.

На цьому відео, яке до речі кривдник-батько сам прислав своєму сину у вайбер, ми бачимо пряму загрозу життю дитини та оточуючих. Батько посадив 8-річну дитину за кермо до себе на коліна просто на вулиці міста.

Трохи подробиць.

Наша підопічна Лариса (ім'я змінено з міркувань безпеки) потерпала від психологічних та фізичних знущань з боку чоловіка та батька їх спільних маленьких дітей. Терпіла, намагалась щось зробити з собою, щоб стати краще, "зручніше" для чоловіка, але як ви знаєте, ця стратегія найчастіше дає протилежний ефект.

Врешті-решт він побив її так, що вона потрапила до лікарні. Звернулась до поліції, а також до мережі Пані Патронеса. Далі обмежувальний припис, розірвання шлюбу, призначення аліментів, визначення місця проживання дітей.

Що зараз? Зараз Лариса не перешкоджає побаченням батька з дітьми, дозволяє йому приймати активну участь у вихованні дітей-школярів.

Тільки от 10-річна донька боїться батька та зовсім не хоче проводити з ним час. А син, якому 8 років, зустрічається з батьком. Але зустрічі ці, як виявилося, небезпечні не лише для дитини, але й для тих, хто навколо.

Ми не припиняємо повторювати: наслідки домашнього насильства вкрай небезпечні.

Після подій, зафіксованих на відео, мати звернулася з заявою до Управління Патрульна поліція Дніпропетровської області, додавши відео. Відповідь патрульних - ми можемо лише провести з ним профілактичну бесіду.

Так, за порушення правил перевезення дитини в авто, за передачу права керування транспортним засобом малолітній дитині - бесіду!

Ми розчаровані та обурені. І дуже сподіваємось на належне реагування поліції на такі соціальні небезпечні витівки.

Лариса і в подальшому буде отримувати підтримку від юристки мережі Пані Патронеса. Наразі судовий процес щодо побачень батька з дітьми триває".