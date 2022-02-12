Один из защитников нацгвардейца Дмитрий Павличенко на пресс-конференции 12 февраля напомнил, что продолжается расследование трагедии на "Южмаше", сообщает 24 канал. Он добавил, что пока вина Рябчука никем не установлена, поэтому никто не имеет права называть его виновным.

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Заявления адвокатов Рябчука о его невиновности

Вина Артемия на сегодня никем не доказана и не будет доказана. Я даю 101%, что он будет освобожден,

– заявил адвокат.

Другая защитница подозреваемого Тамила Ульянова добавила, что "права Рябчука нарушали с момента его задержания". Мол, мужчину не предупредили о его правах, чем нарушили право Рябчука на защиту.

"Недавно подзащитный сообщил, что к нему пыталось пройти руководство подразделения Нацгвардии. Они пытались пройти по разрешению следователя Силюка Андрея", – рассказала адвокат.

Кроме того, защитница Рябчука прокомментировала то, что следствие обнародовало ряд версий случившегося. Она пожаловалась, что адвокаты узнали о ходе расследования из СМИ, поскольку им дают только часть материалов.

Еще один адвокат стрелка Денис Гордеев подчеркнул, что "ни одна из трех версий от стороны обвинения в той формулировке, в которой они подают, не соответствует действительности".

Гордеев также сказал, что видео, которое попало в интернет после стрельбы в Днепре, "не является доказательством вины Артема Рябчука".

Он подытожил, что его подзащитный настроен бороться "не только ради себя, но и ради тех, кто пострадал от дедовщины".

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