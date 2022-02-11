Общался с Яриной политик Игорь Мосийчук, он обнародовал интервью на своем канале. В настоящее время военнослужащая находится в зоне проведения Операции Объединенных сил.

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Рябчук жаловался на коллектив

Рябчук в переписке в соцсетях жаловался, что попал в плохую часть, где плохая атмосфера, где занимаются не тем, чем должны заниматься, сообщила девушка. Она считает, что случившееся в Днепре – это "взорвавшийся гнойник", для всей НГУ – это не характерно.

Это человек – спокойный, адекватный, уравновешенный, стрессоустойчивый. Он всегда нам помогал и был за справедливость,

– подчеркнула она.

Ярина также отметила, что зрение у Рябчука – не слишком хорошее. Во время общения и совместного обучения парень не владел хорошо оружием. Когда она смотрела видео стрельбы, то ей казалось, что это совсем разные люди.

Обратите внимание! Ярина говорит, что Артем не увлекался компьютерными играми. Да и к чтению парня не слишком тянуло.

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Рябчук писал, что в части "занимаются не тем, чем нужно"

Девушка говорит, что после учебы в центре получила несколько уведомлений от Рябчука. Ему не очень понравился коллектив в этой части, однако откровенно парень не жаловался.

Конкретно он не говорил, обижают ли его. В коллектив попал не очень хороший. Вот его слова – ребята занимаются не тем, чем нужно,

– объяснила девушка.

Ярина добавила, что парень – верующий, однако перебора в этом не замечали. Никаких конфликтов с офицерами у Артема не было.

Ранее Успел только воздух в грудь набрать, – раненый нацгвардеец о стрельбе на "Южмаше"

Главное о стрельбе на "Южмаше":

В Днепре на заводе "Южмаш" 27 января нацгвардеец Артем Рябчук открыл огонь по людям. Погибли 4 военных и одна гражданская женщина.

Еще 5 человек получили ранения.

Сам Рябчук убежал с территории завода вместе с оружием.

Его задержали недалеко от Днепра – он сам попросил прохожую позвонить в полицию.

Суд избрал меру пресечения нацгвардейцу – содержание под стражей.

Сначала Рябчук утверждал, что на этот ужасный шаг его толкнула травля и пренебрежительное отношение.

Впоследствии он от этих показаний отказался.

Смотрите видео брифинга о стрельбе на "Южмаше" в Днепре:



