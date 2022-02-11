Поспілкувався з Яриною політик Ігор Мосійчук, він оприлюднив інтерв'ю на своєму каналі. Зараз військовослужбовиця перебуває у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

До теми Позастатутні відносини й доступність зброї: у частині Нацгвардії в Дніпрі знайшли порушення

Рябчук скаржився на колектив

Рябчук у листуванні у соцмережах скаржився, що потрапив у погану частину, де погана атмосфера, де займаються не тим, чим мають займатись, повідомила дівчина. Військова вважає, що те, що трапилось у Дніпрі – це "гнійник, який вибухнув", для всієї НГУ – це не характерно.

Це людина – спокійна, адекватна, врівноважена, стресостійка. Він завжди нам допомагав і був за справедливість,

– наголосила військова.

Ярина також зауважила, що зір у Рябчука – не надто хороший. На час спілкування та спільного навчання хлопець не володів добре зброєю. Коли вона дивилась відео зі стріляниною, то їй здавалось, що наче це – зовсім різні люди.

Зверніть увагу! Ярина каже, що Артем не мав захоплення комп'ютерними іграми. Та й до читання хлопця не надто тягнуло.

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Рябчук писав, що у частині "займаються не тим, чим треба"

Дівчина каже, що після навчання у центрі отримала кілька повідомлень від Рябчука. Йому не надто сподобався колектив у ого частині, проте прямо хлопець не скаржився.

Конкретних відповідей він не давав, чи його ображають. У колектив потрапив не дуже хороший. Ось його слова – хлопці займаються не тим, чим треба,

– пояснила військова.

Ярина додала, що хлопець – віруючий, проте чогось надмірного у цьому не помічали. Жодних конфліктів з офіцерами у Артема не було.

Раніше Встиг тільки повітря в груди набрати, – поранений нацгвардієць про стрілянину на "Південмаші"

Головне про стрілянину на "Південмаші":

У Дніпрі на заводі "Південмаш" 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук відкрив вогонь по людях. Загинули 4 військових та одна цивільна жінка.

Ще 5 осіб отримали поранення.

Сам Рябчук втік з території заводу разом зі зброєю.

Його затримали неподалік Дніпра – він сам попросив перехожу зателефонувати у поліцію.

Суд обрав запобіжний захід нацгвардійцю – тримання під вартою.

Спочатку Рябчук стверджував, що на жахливий крок його наштовхнуло цькування та зневажливе ставлення.

Згодом він від цих свідчень відмовився.

Дивіться відео брифінгу щодо стрілянини на "Південмаші" у Дніпрі:



