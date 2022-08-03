Анастасія Ноздровська зазначила, що з однієї сторони вважає вирок справедливим, але вцілому – ні.

Важливо Гучна справа Ірини Ноздровської: суд виніс вирок убивці

Донька активістки пояснила, що, беручи до уваги вік Росошанського (на момент затримання у 2018 році йому було 63 роки – 24 канал), йому б не дали пожиттєвого терміну ув'язнення.

Але ми казали раніше і кажемо зараз, що там він був не один. Тому вцілому, об'єктивно вирок несправедливий. Суд був повинен призначити додаткове розслідування,

– розповіла донька загиблої.

За її словами, раніше Росошанський не визнавав в суді своєї провини. Анастасія Ноздровська зазначила, що він навіть огризався на її репліки.

Що відомо про вбивство Ноздровської

Ірина Ноздровська була українською юристкою. У 2015 році її сестру збила машина, якою керував у стані алкогольного сп'яніння Дмитро Россошанський, племінник Сергія Купрієнка, який на момент скоєння аварії був головою Вишгородського районного суду. Розслідування злочину всіляко затягувалось

Зникнення активістки

Ірина Ноздровська зникла ввечері 29 грудня. Родичі звернулися до Вишгородського райвідділу поліції і 30 грудня Ірину Ноздровську було оголошено у розшук.

1 січня 2018 року місцевий житель натрапив на оголене тіло Ірини Ноздровської у річці поблизу Демидова, що на Київщині. Причиною смерті ймовірно стали колото-різані поранення. Експертиза встановила, що смерть Ноздровської настала ввечері 29 грудня.

Що з'ясувала поліція

За фактом убивства Ірини Ноздровської поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Основними версіями правоохоронців були:

професійна діяльність Ноздровської,

діяльність щодо розслідування справи щодо загибелі її сестри,

хуліганство,

спроба зґвалтування.

Після проведення експертизи версію про зґвалтування відкинули. 8 січня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Юрія Россошанського (батька Дмитра Россошанського).

В Офісі генпрокурора розповіли, що прокурори у суді довели, що у грудні 2017 року в селі Демидів на Київщині на зупинці громадського транспорту чоловік з ножем накинувся на потерпілу. Він завдав їй значну кількість ударів в область обличчя та шиї. Після цього скинув тіло до річки неподалік села.

Зверніть увагу! За вбивство активістки Ірини Ноздровської чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі.

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