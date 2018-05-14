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Доньки Порошенка закінчили навчання у британському коледжі

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Олександра і Євгенія Порошенко
Олександра і Євгенія Порошенко / Колаж

Дівчата-двійнята Євгенія та Олександра Порошенко закінчили навчання у престижному британському коледжі Concord.

Дівчата разом зі своїми однокурсниками взяли участь у фотосесії для випускного альбому.

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Попри те, що усіх іспитів випускники ще не здали, вже традиційно 12 травня тут відбувається випускний бал та Photo Day.

Доньки Порошенка Великобританія
Доньки Порошенка стали випускницями британського коледжу

Що цікаво, доньки президента вчились паралельно одразу у двох країнах – у коледжі у Великобританії та у Кловському ліцеї іноземних мов №77.

У британському коледжі також вчиться їхній молодший брат Михайло, якому залишилось вчитись тут іще рік.

Як пише видання "Страна", доньки президента мають намір продовжити навчання в одному з університетів Великобританії.

До слова, старший син Порошенка Олексій, який зараз є народним депутатом 8-го скликання, свого часу вчився у двох британських коледжах та Лондонській школі економіки.

Теги: Новини України Діти Петро Порошенко Освіта Великобританія студенти
Джерело: 24 Канал
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