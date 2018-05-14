Дочери Порошенко закончили обучение в британском колледже

Девушки-двойняшки Евгения и Александра Порошенко закончили обучение в престижном британском колледже Concord.

Девушки вместе со своими однокурсниками приняли участие в фотосессии для выпускного альбома.

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Несмотря на то, что все экзамены выпускники еще не сдали, уже традиционно 12 мая здесь проходит выпускной бал и Photo Day.



Дочери Порошенко стали выпускницами британского коледжа

Что интересно, дочери президента учились параллельно сразу в двух странах – в колледже в Великобритании и в Кловском лицее иностранных языков №77.

В британском колледже также учится их младший брат Михаил, которому предстоит учиться здесь еще год.

Как пишет издание "Страна", дочери президента намерены продолжить обучение в одном из университетов Великобритании.

К слову, старший сын Порошенко Алексей, который сейчас является народным депутатом 8-го созыва, в свое время учился в двух британских колледжах и Лондонской школе экономики.