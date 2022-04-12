У відеозверненні Арестович зауважив, що зараз час, коли ми втомились, виснажились, а противник навчився.

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Наступ побитих військ

Радник наголосив, що Росія ще має багато солдатів, наступи будуть, але це будуть наступи дуже побитих і деморалізованих військових.

Їх збиратимуть з світу по нитці. На одного небитого – 10 битих. Тобто, якщо вони биті, вони будуть обережніше діяти і згідно з всіма правилами бойової науки,

– зазначив Арестович.

Водночас діяти обережно потрібно і нам. Зокрема. не піддаватись паніці, коли з'являється неоднозначна інформація, як от про наступ з Білорусі, можливе застосування хімічної зброї в Маріуполі, або про те, що наші здаються в полон – усе це ворог використовує, як психологічний тиск на нас.

За словами Арестовича, є два простих правила, як пережити цей складний період. А він буде складний.

Буде складний період, тому що будуть важкі новини з фронту і втрати, і відступи, і можливий повтор Краматорська. Ми ж маємо справу з росіянами – вони як били, так і будуть бити по живим кварталам, по містах,

– пояснив Арестович.

Також буде важко, тому що уже немає тієї психологічної фортеці, щоб це все витримувати.

Почуття вини руйнуватиме українців

Радник зазначив, що у Києві, і в інших містах, де уже відійшла небезпека, у людей виникає почуття вини і воно сильно руйнуватиме людей. Навіть більше, ніж новини про застосування зброї.

Психологія це пояснює, як хибне почуття вини. І саме його зараз відчуває багато людей. І саме це відчуття шукає "на кого ж скинути проєкцію". Хто здав Маріуполь, який до речі, ніхто не здав,

– додав Олексій.

Що допоможе вам вистояти

Розуміння того, що відбувається. Треба мислити не категоріями "квартири чи поверху", це коли сваряться сусіди одного поверху, а категорією "спільного дому", коли ми розуміємо, що на поверхах може відбуватись різне, наприклад, можуть сваритись представники різних політичних сил, але у нас спільний дім, в інтересах якого потрібно діяти.

Арестович зокрема порадив візуалізувати: що ось зараз ви у своїй кімнаті з кимось сперечаюсь, але є спільний будинок і ми або разом втонемо, або разом вистоїмо і розцвітемо.

І друге: коли ви читаєте чужі повідомлення і вам здається, що це зрада, цинізм, краще перечитайте це повідомлення ще раз, але так, ніби слухаєте свого друга, якому зовсім не все одно. Ви зрозумієте, що значну роль у меседжі відіграють емоції.

Виживає той, хто думає про людей добре

Виживає психологічно тільки той, хто думає про людей добре. Той хто думає про людей погано, руйнує сам себе,

– зауважив Арестович.

А тому потрібно бути сильними. Але й тут не усе так однозначно. Адже бути сильним, коли бачимо фото сотень розстріляних російських танків і полонених окупантів, і бути сильним, коли показують українських полонених – це зовсім інше.

По справжньому сильні ті, хто сильний, коли погано. От зараз усі й поділяться: хто сильний по-справжньому, а хто слабкий і кричить,

– додав він.

На кінець Арестович ще раз сказав, що другий етап може бути гіршим, ніж перший, але закінчиться нашою перемогою. Для цього лиш потрібно, аби якомога більша кількість людей була "сильними по-справжньому".

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