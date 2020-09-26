Напередодні Україна, Польща і Литва в рамках формату взаємодії Люблінського трикутника запропонували Білорусі посередництво, але влада країни мовчить. Якщо самопроголошений чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко схиляється в сторону підтримки Росії, це створює величезні ризики для України.

Наразі головним завданням є налагодити посередництво у Білорусі між владою і опозицією. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Крім того, Кулеба розповів, що нейтральне посередництво пропонували від ОБСЄ. Однак Білорусь відкинула всі пропозиції.

За словами дипломата, Лукашенко обрав підтримку Росію, зокрема, президента РФ Володимира Путіна. Тому Україна зважує усі ризики, які з'являються через зміцнення Росії в Білорусі.

Ми розуміємо, що якщо Олександр Лукашенко обрав Росію, то ризики для нас починають зашкалювати, і відповідно від цього ми будуємо своє ставлення до нього,

– наголосив Кулеба.

Що відбувається у Білорусі