Дружба Лукашенка з Росією: Кулеба оцінив ризики для України
Напередодні Україна, Польща і Литва в рамках формату взаємодії Люблінського трикутника запропонували Білорусі посередництво, але влада країни мовчить. Якщо самопроголошений чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко схиляється в сторону підтримки Росії, це створює величезні ризики для України.
Наразі головним завданням є налагодити посередництво у Білорусі між владою і опозицією. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
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Крім того, Кулеба розповів, що нейтральне посередництво пропонували від ОБСЄ. Однак Білорусь відкинула всі пропозиції.
За словами дипломата, Лукашенко обрав підтримку Росію, зокрема, президента РФ Володимира Путіна. Тому Україна зважує усі ризики, які з'являються через зміцнення Росії в Білорусі.
Ми розуміємо, що якщо Олександр Лукашенко обрав Росію, то ризики для нас починають зашкалювати, і відповідно від цього ми будуємо своє ставлення до нього,
– наголосив Кулеба.
Що відбувається у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Лукашенко. За офіційними підсумками, він отримав понад 80% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська – близько 10%.
- Проте незалежні екзитполи свідчать про те, що справжні цифри зворотні.
- Обурені виборці вийшли на вулиці білоруських міст для мирних акцій протесту, які перетворились на сутички із силовиками.
- Бійці ОМОНу жорстоко розганяли мітингувальників, застосовуючи проти них зброю та силу.
- У результаті 5 людей загинули, сотні – отримали поранення. Від початку протестів затримали понад 7 тисяч мітингувальників.
- З 11 серпня у Білорусі розпочався всенародний страйк.
- Країни ЄС не визнали результати виборів президента у Білорусі та засудили насильство над мирними протестувальниками. Крім того, Євросоюз розпочав процес санкцій проти білоруських посадовців.
- Протести спалахнули із новою силою після так званої інавгурації Лукашенка, яка таємно відбулась 23 вересня.
- Мітинги та страйки тривають досі. Проте Лукашенко на поступки не йде.