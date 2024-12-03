Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.ua. Журналісти поспілкувалися з родичкою загиблої 10-річної Мілани – Ольгою Король.

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За словами родички, Мілана була творчою дитиною: любила танці, малювала й брала приклад зі своєї мами. Дівчинка щиро чекала на кожне повернення батька, який із 2022 року захищає Україну. Їй мало виповнитися 11 років у січні.

"Мілана була дуже довгоочікуваною дитиною. Вони чекали на цю дитину протягом 15 років, це було єдине їхнє дитя. Коли Мілана народилась, то це було для них величезним щастям", – розповідає Ольга.

Деталі трагедії

За інформацією, в момент аварії Мілану везли додому її родичі. В автівці перебували рідний брат її матері, його дружина, двоє доньок та сама Мілана. На жаль, дівчинка загинула на місці.

Ще двоє дітей, які були в машині, отримали серйозні травми. Одна з них у стабільному стані, а друга перебуває в критичному стані зі складними переломами та сильним струсом мозку. Батьки дітей також зазнали тяжких травм і наразі перебувають у лікарні.

Суперечності у слідстві

Сім'я загиблої висловила обурення щодо дій правоохоронців. За словами родичів, у справі є чимало суперечностей. Спочатку повідомляли про одного водія, потім — про іншого. Також були заяви про те, що камери відеоспостереження не працювали, хоча після розголосу з'явилося відео з місця ДТП.

"Складається враження, що справжнього винуватця хочуть прикрити", — заявила Ольга Король.

Вона також зазначила, що, ймовірно, водій, причетний до трагедії, раніше потрапляв у схожі ситуації.

Родина вимагає справедливості

Рідні Мілани закликають до найсуворішого покарання для винуватця трагедії. Вони вважають, що всі, хто причетний до можливого приховування фактів у справі, мають понести відповідальність.

Ця трагедія — не лише біль однієї сім’ї, а й чергове нагадування про необхідність невідворотності покарання для тих, хто нехтує правилами й ставить під загрозу людські життя.