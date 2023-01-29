Речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша розповіла, що мікроавтобус, який потрапив у аварію, належить приватній компанії. Він рухався за маршрутом: Полтава – Київ.
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Деталі моторошної ДТП
Відомо, що в аварії загинув 44-водій транспортного засобу та його 33-річний і 48-річний пасажири. Серед травмованих та загиблих – жителі Полтавської та сусідніх областей, зазначила Юлія Кваша.
Заступник директора Лубенської лікарні інтенсивного лікування Андрій Хорошковатий розповів, що у реанімації станом на ранок 29 січня перебувають троє людей: 11-річна дівчинка, 10-річний хлопчик та 27-річний чоловік. Інші пацієнти розподілені по спеціалізованих відділеннях. У людей закриті черепно-мозкові травми, забої грудної клітки та переломи.
Через аварію у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною третьою статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція − від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Що відомо про аварію на Полтавщині
- Відомо, що зіткнення відбулося близько 16:00 поблизу міста Лубни. У цей час маршрутка Mercedes-Benz на швидкості влетіла у вантажівку MAN, яка стояла в попутному напрямку.
- Удар був настільки сильним, що пасажирів причавило конструкцією транспорту. Тож рятівникам ДСНС довелося деблокувати постраждалих.
- За даними речниці Лубенського райвідділу поліції Юлії Кваші, загалом у мікроавтобусі перебували 10 людей: водій та 9 пасажирів.
- Правоохоронці розглядають дві причини ДТП: несправність маршрутки, помилку водія.