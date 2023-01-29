Речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша розповіла, що мікроавтобус, який потрапив у аварію, належить приватній компанії. Він рухався за маршрутом: Полтава – Київ.

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Відомо, що в аварії загинув 44-водій транспортного засобу та його 33-річний і 48-річний пасажири. Серед травмованих та загиблих – жителі Полтавської та сусідніх областей, зазначила Юлія Кваша.

Заступник директора Лубенської лікарні інтенсивного лікування Андрій Хорошковатий розповів, що у реанімації станом на ранок 29 січня перебувають троє людей: 11-річна дівчинка, 10-річний хлопчик та 27-річний чоловік. Інші пацієнти розподілені по спеціалізованих відділеннях. У людей закриті черепно-мозкові травми, забої грудної клітки та переломи.

Через аварію у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною третьою статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція − від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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