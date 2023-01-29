Пресс-секретарь Лубенского райотдела полиции Юлия Кваша рассказала, что попавший в аварию микроавтобус принадлежит частной компании. Он двигался по маршруту: Полтава – Киев.

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Детали жуткого ДТП

Известно, что в аварии погиб 44-водитель транспортного средства и его 33-летний и 48-летний пассажиры. Среди травмированных и погибших жители Полтавской и соседних областей, отметила Юлия Кваша.

Заместитель директора Лубенской больницы интенсивного лечения Андрей Хорошковатый рассказал, что в реанимации по состоянию на утро 29 января находятся три человека: 11-летняя девочка, 10-летний мальчик и 27-летний мужчина. Остальные пациенты распределены по специализированным отделениям. У людей закрыты черепно-мозговые травмы, ушибы грудной клетки и переломы.

Из-за аварии в полиции возбуждено уголовное производство по части третьей статьи "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция – от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Что известно об аварии на Полтавщине