Пресс-секретарь Лубенского райотдела полиции Юлия Кваша рассказала, что попавший в аварию микроавтобус принадлежит частной компании. Он двигался по маршруту: Полтава – Киев.
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Детали жуткого ДТП
Известно, что в аварии погиб 44-водитель транспортного средства и его 33-летний и 48-летний пассажиры. Среди травмированных и погибших жители Полтавской и соседних областей, отметила Юлия Кваша.
Заместитель директора Лубенской больницы интенсивного лечения Андрей Хорошковатый рассказал, что в реанимации по состоянию на утро 29 января находятся три человека: 11-летняя девочка, 10-летний мальчик и 27-летний мужчина. Остальные пациенты распределены по специализированным отделениям. У людей закрыты черепно-мозговые травмы, ушибы грудной клетки и переломы.
Из-за аварии в полиции возбуждено уголовное производство по части третьей статьи "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция – от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Что известно об аварии на Полтавщине
- Известно, что столкновение произошло около 16:00 вблизи города Лубны. В это время маршрутка Mercedes-Benz на скорости влетела в стоящий в попутном направлении грузовик MAN.
- Удар был настолько сильным, что пассажиров придавило конструкцией транспорта. Так что спасателям ГСЧС пришлось деблокировать пострадавших.
- По данным пресс-секретаря Лубенского райотдела полиции Юлии Кваши, в микроавтобусе находились 10 человек: водитель и 9 пассажиров.
- Правоохранители рассматривают две причины ДТП: неисправность маршрутки, ошибку водителя.