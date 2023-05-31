Ганебні таблички розташували на так званій "алеї героїв СВО". Відповідні фото ширяться мережею.

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У Криму осоромилися з меморіальними табличками

Так, на "алеї героїв" у Керчі встановили меморіальні таблички про російську пропагандистку Дар’ю Дугіну та терориста квазіреспубліки Михайла Толстих – відомого як Гіві.

Зауважимо, що ніхто з них не був "героєм СВО", бо не брали участі у війні.

Український журналіст Денис Казанський показав відповідні фото, на яких видно, що на табличці Дугіної вказано по батькові "Олексіївна", хоча її батька звуть Олександр. А на пам’ятнику Гіві видніється помилка у його прізвищі – "Тослтих".

Написали через д*пу. Соромно! Він мародерствував за тебе на Донбасі, а ти навіть не можеш правильно написати його ім'я!

– іронічно висловився Казанський.



На табличці Дугіної вказано по-батькові "Олексіївна", хоча її батька звуть Олександр / фото росЗМІ



На пам’ятнику Гіві видніється помилка у його прізвищі / фото росЗМІ

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