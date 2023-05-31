Ганебні таблички розташували на так званій "алеї героїв СВО". Відповідні фото ширяться мережею.
Зверніть увагу Ідеолог "русского міра" і ненависник українців: що відомо про Дугіна та підрив авто його доньки
У Криму осоромилися з меморіальними табличками
Так, на "алеї героїв" у Керчі встановили меморіальні таблички про російську пропагандистку Дар’ю Дугіну та терориста квазіреспубліки Михайла Толстих – відомого як Гіві.
Зауважимо, що ніхто з них не був "героєм СВО", бо не брали участі у війні.
Український журналіст Денис Казанський показав відповідні фото, на яких видно, що на табличці Дугіної вказано по батькові "Олексіївна", хоча її батька звуть Олександр. А на пам’ятнику Гіві видніється помилка у його прізвищі – "Тослтих".
Написали через д*пу. Соромно! Він мародерствував за тебе на Донбасі, а ти навіть не можеш правильно написати його ім'я!
– іронічно висловився Казанський.
На табличці Дугіної вказано по-батькові "Олексіївна", хоча її батька звуть Олександр / фото росЗМІ
На пам’ятнику Гіві видніється помилка у його прізвищі / фото росЗМІ
Що відомо про смерть Дугіної
- Ввечері 20 серпня 2022 року на трасі під Москвою вибухнуло авто доньки головного натхненника Путіна Алєксандра Дугіна. Цей інцидент міг трапитися за участі членів "Національної республіканської армії".
- Внаслідок вибуху Дар'я Дугіна загинула. Вона поверталася з фестивалю "Традиція" і повинна була їхати в автівці разом з батьком.
- Згодом у НРА опублікували багатозначну заяву. Там заявили, що оголошують чиновників російського уряду та регіональних адміністрацій поплічниками узурпатора. Тих, хто не складе своїх повноважень, знищуватимуть.