Анастасія Лугова, що яку у потязі Маріуполь – Київ сильно побив і хотів зґвалтувати Віталій Рудзько, відповіла на гнівні коментарі, які її, на жаль, доводиться чути. Жінка, зокрема, наголосила, що уся ця історія – не заради піару. Водночас вона б нікому не побажала таке пережити.

Анастасія Лугова відреагувала на негативні коментарі у свій бік

Про це постраждала жінка заявила у відеозверненні, яке як сторіс опублікувала в інстаграмі. Також її заяву поширили й інші користувачі.

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Анастасія зазначила, що багато її друзів радили не звертати увагу на всі погані коментарі.

"Мене попереджали, якщо я наважуся розповісти це світу, будуть люди, які будуть хейтети та писати погані коментарі. Я намагалася цього не робити, але сьогодні був такий мерзотний коментар...Люди, ви дійсно думаєте, що це заради піару?! Ви реально думаєте, що я хотіла б зараз лежати тут?" – зауважила вона.

Жінка наголошує, що їй такий піар є непотрібним, навіть якби запропонували всі багатства світу. А зараз вона б віддала все, що побути з сином (6-річний Захарій у момент нападу перебував поряд із нею – 24 канал).

Щоб у нього не було травми, щоб він не боявся свою маму, щоб я могла його зараз обійняти просто! Я хочу щоб ви знали – ті, хто пише мені ці коментарі, є набагато гіршими за Віталія. Подумайте. Я вам не бажаю такої популярності!

– підсумувала Лугова.

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Також вона оприлюднила фрагменти свого обстеження лікарем. Медик на цих кадрах підкреслив, що Анастасії вправили ніс, однак гіпс ставити пізно. Також слід зробити комп’ютерну томографію, щоб зрозуміти, в якому стані перебувають шийні хребці. Крім того, зір жінки досі не перевірили.

Зауважимо, що Анастасія Лугова є журналісткою "Корисної програми" на "Інтері". Оскільки цей мовник відзначається проросійською політикою, його недолюблюють багато українців. Тому після нападу на жінку з’явилися подібні на цей коментарі.



Один із негативних коментарів у бік Анастасії Лугової після нападу / Cкриншот

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