Думаєте, що хотіла б лежати тут: жертва нападу в поїзді Лугова відповіла недоброзичливцям
Анастасія Лугова, що яку у потязі Маріуполь – Київ сильно побив і хотів зґвалтувати Віталій Рудзько, відповіла на гнівні коментарі, які її, на жаль, доводиться чути. Жінка, зокрема, наголосила, що уся ця історія – не заради піару. Водночас вона б нікому не побажала таке пережити.
Анастасія Лугова відреагувала на негативні коментарі у свій бік
Про це постраждала жінка заявила у відеозверненні, яке як сторіс опублікувала в інстаграмі. Також її заяву поширили й інші користувачі.
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Анастасія зазначила, що багато її друзів радили не звертати увагу на всі погані коментарі.
"Мене попереджали, якщо я наважуся розповісти це світу, будуть люди, які будуть хейтети та писати погані коментарі. Я намагалася цього не робити, але сьогодні був такий мерзотний коментар...Люди, ви дійсно думаєте, що це заради піару?! Ви реально думаєте, що я хотіла б зараз лежати тут?" – зауважила вона.
Жінка наголошує, що їй такий піар є непотрібним, навіть якби запропонували всі багатства світу. А зараз вона б віддала все, що побути з сином (6-річний Захарій у момент нападу перебував поряд із нею – 24 канал).
Щоб у нього не було травми, щоб він не боявся свою маму, щоб я могла його зараз обійняти просто! Я хочу щоб ви знали – ті, хто пише мені ці коментарі, є набагато гіршими за Віталія. Подумайте. Я вам не бажаю такої популярності!
– підсумувала Лугова.
Звернення Анастасії Лугової до недоброзичливців: відео
Також вона оприлюднила фрагменти свого обстеження лікарем. Медик на цих кадрах підкреслив, що Анастасії вправили ніс, однак гіпс ставити пізно. Також слід зробити комп’ютерну томографію, щоб зрозуміти, в якому стані перебувають шийні хребці. Крім того, зір жінки досі не перевірили.
Зауважимо, що Анастасія Лугова є журналісткою "Корисної програми" на "Інтері". Оскільки цей мовник відзначається проросійською політикою, його недолюблюють багато українців. Тому після нападу на жінку з’явилися подібні на цей коментарі.
Один із негативних коментарів у бік Анастасії Лугової після нападу / Cкриншот
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- Жахлива подія сталася в ніч проти 1 серпня у поїзді, що прямував з Маріуполя до Києва. До купе, в якому спали журналістка з дитиною, пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.
- Він кілька разів вдарив жінку по голові. Від криків жінки прокинувся її малолітній син, нападник хотів вдарити і його, але Лугова молила цього не робити та запропонувала нападнику перейти в інше купе.
- Згодом жінці вдалося вирватися від зловмисника, вона просила про допомогу та стукала у різні купе, втім, на неї не реагували. Прихистила її провідниця з іншого вагону. Тоді ж про інцидент повідомили начальника поїзда, який наказав охороняти Рудзька до прибуття в Київ.
- У Києві чоловіка затримали правоохоронці. Підозрюваний може загриміти за ґрати на 7 років. Наразі його відправили під варту у СІЗО на 2 місяці без права внесення застави.
- Відомо, що раніше Рудзько вже був засудженим тричі.
- Чоловік потерпілої зазначив, що їхній 6-річний син Захар вперше піде до психолога.