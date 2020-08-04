Анастасия Луговая, которую в поезде Мариуполь – Киев сильно избил и хотел изнасиловать Виталий Рудзько, ответила на гневные комментарии, которые ей, к сожалению, приходится слышать. Женщина, в частности, отметила, что вся эта история – не ради пиара. В то же время она бы никому не пожелала такое пережить.

Анастасия Луговая отреагировала на негативные комментарии в свой адрес

Об этом пострадавшая женщина заявила в видеообращении, которое как сторис опубликовала в инстаграме. Также ее заявление распространили и другие пользователи.

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Анастасия отметила, что многие ее друзья советовали не обращать внимание на все плохие комментарии.

"Меня предупреждали, если я решусь рассказать об этом миру, будут люди, которые будут хейтить и писать плохие комментарии. Я пыталась этого не делать, но сегодня был такой мерзкий комментарий... Люди, вы действительно думаете, что это ради пиара?! Вы реально думаете, что я хотела бы сейчас лежать здесь?" - отметила она.

Женщина отмечает, что ей такой пиар ненужен, даже если бы предложили все богатства мира. А сейчас она бы отдала все, что побыть с сыном (6-летний Захарий в момент нападения находился рядом с ней - 24 канал).

Чтобы у него не было травмы, чтобы он не боялся свою маму, чтобы я могла его сейчас обнять просто! Я хочу, чтобы вы знали - те, кто пишет мне эти комментарии, намного хуже Виталия. Подумайте. Я вам не желаю такой популярности!

- подытожила Луговая.

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Также она обнародовала фрагменты своего обследования врачом. Медик на этих кадрах подчеркнул, что Анастасии вправили нос, однако гипс ставить поздно. Также следует сделать компьютерную томографию, чтобы понять, в каком состоянии находятся шейные позвонки. Кроме того, зрение женщины до сих пор не проверили.

Заметим, что Анастасия Луговая является журналисткой "Полезной программы" на "Интере". Поскольку этот вещатель отмечается пророссийской политикой, его недолюбливают многие украинцы. Поэтому после нападения на женщину появились похожие на этот комментарий.

Один из негативных комментариев в сторону Анастасии Луговой после нападения / Cкриншот

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