"Дуже небезпечна авантюра": в окупований Крим привезли дітей з Німеччини
В окупований Росією Крим привезли групу дітей з Німеччини. В МЗС України кажуть, що це небезпечно.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
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Пропагандисти Кремля привезли до окупованого Криму німецьких дітей,
– написав він, поширивши відповідну новину від росЗМІ.
Міністр зауважив, що через відсутність консульського та страхового захисту для юних громадян Німеччини – "це дуже небезпечна авантюра", а її організатори мають бути притягнені до відповідальності.
Видання "РИА Новости", яке пише про цю подію, зазначає, що школярі із Німеччини прибули до окупованого Криму, щоб взяти участь у так званих "Днях російсько-німецької народної дипломатії".
Всього делегація з Німеччини налічує 17 осіб і вони планують бути на території анексованого півострова до 2 квітня.