"Дуже небезпечна авантюра": в окупований Крим привезли дітей з Німеччини

В окупований Росією Крим привезли групу дітей з Німеччини. В МЗС України кажуть, що це небезпечно.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Пропагандисти Кремля привезли до окупованого Криму німецьких дітей,

– написав він, поширивши відповідну новину від росЗМІ.

Міністр зауважив, що через відсутність консульського та страхового захисту для юних громадян Німеччини – "це дуже небезпечна авантюра", а її організатори мають бути притягнені до відповідальності.

Пропагандисти Кремля привезли до окупованого Криму німецьких дітей. Через відсутність консульського та страхового захисту це дуже небезпечна авантюра. Її організатори мають бути притягнуті до відповідальності. https://t.co/NjeBNaCZu6 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 березня 2018 р.

Видання "РИА Новости", яке пише про цю подію, зазначає, що школярі із Німеччини прибули до окупованого Криму, щоб взяти участь у так званих "Днях російсько-німецької народної дипломатії".

Всього делегація з Німеччини налічує 17 осіб і вони планують бути на території анексованого півострова до 2 квітня.