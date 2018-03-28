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"Дуже небезпечна авантюра": в окупований Крим привезли дітей з Німеччини

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До окупованого Криму привезли групу школярів з Німеччини
До окупованого Криму привезли групу школярів з Німеччини / ria.ru

В окупований Росією Крим привезли групу дітей з Німеччини. В МЗС України кажуть, що це небезпечно.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Пропагандисти Кремля привезли до окупованого Криму німецьких дітей,
– написав він, поширивши відповідну новину від росЗМІ.

Міністр зауважив, що через відсутність консульського та страхового захисту для юних громадян Німеччини – "це дуже небезпечна авантюра", а її організатори мають бути притягнені до відповідальності.

Видання "РИА Новости", яке пише про цю подію, зазначає, що школярі із Німеччини прибули до окупованого Криму, щоб взяти участь у так званих "Днях російсько-німецької народної дипломатії".

Всього делегація з Німеччини налічує 17 осіб і вони планують бути на території анексованого півострова до 2 квітня.

Теги: Новини України МЗС України Павло Клімкін Діти Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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