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      Два українських моряки померли внаслідок отруєння метиловим спиртом: судно було біля берегів РФ

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      Танкер "Магус", де трапилася трагедія
      Танкер "Магус", де трапилася трагедія / Павло Емельянов ("Водний транспорт")

      На борту танкера "Магус", який йде під прапором Панами, отруїлися метиловим спиртом два українських моряки. Згодом обидва чоловіки померли.

      Як розповіли у прес-службі Росморрічфлоту, зараз судно перебуває в Чорному морі в районі порту Тамань на Кубані. Сам інцидент трапився уночі проти вівторка, 20 серпня, пише "Інтерфакс". 

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      Капітан танкера повідомив Морський рятувально-координаційний центр Новоросійська про те, що на борту його корабля дві людини отруїлися метиловим спиртом. 

      За його словами, один із чоловіків загинув одразу, натомість інший деякий час перебував у комі. Щоправда, дорогою до берега помер і другий потерпілий. Доправляв його рятувальний буксир.

      Капітан "Магуса" уточнив, що один із загиблих – другий помічник капітана судна, а інший – старший матрос. Обидва є громадянами України.

      Зауважимо, що загалом команда танкера складається з 35 осіб.

      які ще резонасні випадки траплялися у росії або біля її берегів:

      На жаль, це не перший випадок, коли українці гинуть на кораблях у морі. Зокрема, у середині липня в Індійському океані на борту танкера GAS AEGEAN виявили мертвими двох громадян Росії та України. Згодом стало відомим, що ті перед смертю розпивали медичний спирт.

      Крім того, за деякий час біля берегів Мавританії загорівся український траулер (промислове риболовецьке судно) «Іван Голубець». У результаті загинув моряк-моторист.

      Чому отруєння метиловим спиртом є таким небезпечним

      Передусім, за смаком і запахом його неможливо відрізнити від етилового спирту, з якого виготовляють горілку. Відтак, це є найпоширенішою причиною отруєнь. Крім того, саме метиловий спирт зловмисники здебільшого використовують під час виробництва підробленого алкоголю.

      Щодо наслідків отруєння, то він діє на нервову та судинну системи організму та швидко всмоктується у шлунку. Перші ж симптоми є такими, як за отруєння етиловим спиртом, але згодом з'являється біль у животі, запаморочення, двоїння в очах, ослаблення реакції зіниць на світло, напади судом і колапс (одна з форм гострої судинної недостатності, пов'язана з вираженим падінням тонусу судин і зменшенням об'єму циркулюючої крові). Смерть настає внаслідок паралічу дихального центру.

      Що слід робити, коли людина отруїлася метиловим спиртом: 

      – Промити їй шлунок;

      – ввести внутрішньовенно потерпілому гіпертонічний розчин глюкози з інсуліном, 4% розчину гідрокарбонату натрію;

      – провести вітамінотерапія,

      – ввести внутрішньовенно 5-10% розчин етилового спирту з ізотонічним розчином натрію хлориду (10-20 мілілітрів етилового спирту за добу; біохімічні протиотрути)

      – госпіталізувати людину (лікування триває 3-5 днів).

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Росії Водний транспорт Отруєння Жертви
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